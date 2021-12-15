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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 3 декабря по 10 декабря на 4584 тыс. баррелей, бензина - упали на 719 тыс. баррелей
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15 декабря 2021 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 3 декабря по 10 декабря на 4584 тыс. баррелей, бензина - упали на 719 тыс. баррелей
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15 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4584 тыс. баррелей - до 428,286 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 719 тыс. баррелей и составили 218,585 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2852 тыс. баррелей, достигнув 123,758 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2050 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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