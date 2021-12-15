Запасы нефти в США упали за период с 3 декабря по 10 декабря на 4584 тыс. баррелей, бензина - упали на 719 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2050 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 719 тыс. баррелей и составили 218,585 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

15 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4584 тыс. баррелей - до 428,286 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "АромаЛюкс" (операционная компания сети "Рив Гош") серии 001Р объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный... Программе присвоен регистрационный... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Торговый дом РКС" серии 002Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00006-L-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00006-L-002P. В начале декабря 2020 года... В начале декабря 2020 года... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60123,397 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 685,454 млрд руб., или на...

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"Роснефть" в рамках оферты выкупила 19 млн 709,237 тыс. облигаций серии БО-05 и 19 млн 157,994 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях эмитента. Объем каждого выпуска составляет 20 млн облигаций, то есть компания выкупила 98,54%... Объем каждого выпуска составляет 20 млн облигаций, то есть компания выкупила 98,54%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,592 руб. Минимальный курс юаня составил 11,561 руб., максимальный - 11,6124 руб. Было заключено 437 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,561 руб., максимальный - 11,6124 руб. Было заключено 437 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8287 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,12 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,12 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1784 руб. Минимальный курс евро составил 83,0425 руб., максимальный - 83,3925 руб. Было заключено 5213... Минимальный курс евро составил 83,0425 руб., максимальный - 83,3925 руб. Было заключено 5213... читать дальше

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АО "Бизнес-Недвижимость" готовит выпуск облигаций серии 001P-02 объемом не более 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения бондов составит не более 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... Срок обращения бондов составит не более 5 лет с даты начала размещения биржевых облигаций. Номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 7 по 12 декабря 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 29 ноября по 6 декабря) рост цен составлял 0,4%. С начала года бензин подорожал на 8,5%. По... По... читать дальше

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За период с 7 по 13 декабря 2021 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,3%, в том числе на огурцы - на 6,7%, капусту белокочанную - на 5,4%, яблоки - на 0,9%, морковь - на 0,4%. В то же время подешевели: помидоры - на 1,1%, лук репчатый - на 0,4%, картофель... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 7 по 13 декабря 2021 года выросли на 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 30 ноября по 6 декабря) цены увеличились на 0,07%. С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,12%,... С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,12%,... читать дальше

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Российский рынок акций, демонстрировавший в начале торгов позитивный настрой, завершил среду разнонаправленными изменениями индикаторов. Европейские рынки акций изменялись без единой динамики в ходе торгов. Европейские рынки акций изменялись без единой динамики в ходе торгов. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше

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Уровень исполнения по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" к середине декабря составляет около 88%, сообщил курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ. "Уровень... "Уровень... читать дальше

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Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил программу стратегического развития компании на 2022-2031 годы, предполагающую сбалансированное устойчивое развитие компании с фокусом на углеводородном бизнесе. Программа базируется на консервативном сценарии цены на нефть на уровне $50 за... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову исправить ситуацию со снижением числа пожилых россиян и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания. На снижение показателей в этой сфере Путин обратил... На снижение показателей в этой сфере Путин обратил... читать дальше

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В прошлом году глобальный долг вырос максимальными темпами со времен Второй мировой войны и достиг рекордных $226 трлн на фоне мирового эпидемиологического кризиса и глубокой рецессии, свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ). "Долги были высокими еще... "Долги были высокими еще... читать дальше

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