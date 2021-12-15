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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 16 декабря в размере 83,2375 руб.
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15 декабря 2021 года 14:07

ЦБ РФ установил курс евро с 16 декабря в размере 83,2375 руб.

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15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 83,2375 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,76 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Минимальный курс доллара США составил 73,6625 руб., максимальный - 74,12 руб. Было...    читать дальше
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15 декабря 2021 года 19:15
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15 декабря 2021 года 19:02
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15 декабря 2021 года 19:01
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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона...    читать дальше
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15 декабря 2021 года 18:39
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"Долги были высокими еще...    читать дальше
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