Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5299 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,405 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было заключено 33987 сделок. Объем торгов составил 147345,59 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,6775 руб. за доллар США.

14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5299 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59437,943 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1057,280 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5407 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5254 руб., максимальный - 11,5633 руб. Было заключено 385 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5254 руб., максимальный - 11,5633 руб. Было заключено 385 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0526 руб. Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,32 руб. Было заключено 6053 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,32 руб. Было заключено 6053 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5299 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,405 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,405 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было... читать дальше

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"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск переходных облигаций компании АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся падением, днем пытался восстановиться и завершил торги в символическом плюсе. В Азии биржи во вторник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%). Европа... В Азии биржи во вторник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%). Европа... читать дальше

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Россия к 2030 году по сравнению с 2020 годом может удвоить экспорт продукции АПК в Египет, прогнозирует центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Россия уже является крупнейшим поставщиком пшеницы и подсолнечного масла в Египет. Но перспективными для нас также являются... "Россия уже является крупнейшим поставщиком пшеницы и подсолнечного масла в Египет. Но перспективными для нас также являются... читать дальше

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Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average перешел к росту на торгах во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. В центре внимания трейдеров - начинающееся во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что американский... В центре внимания трейдеров - начинающееся во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что американский... читать дальше

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ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (подразделение Hyundai в РФ) рассматривает вариант запуска второй производственной линии на собственном автозаводе в Петербурге, сообщила пресс-служба губернатора города. Председатель комитета северного экономического сотрудничества... Председатель комитета северного экономического сотрудничества... читать дальше

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Введение личной ответственности в отношении собственников компаний-загрязнителей повысит степень серьезности отношения предприятий к выполнению требований федерального проекта "Чистый воздух", реализуемого в рамках национального проекта "Экология". Об этом заявила вице-премьер... читать дальше

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства во... читать дальше

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Введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года может создать россиянам много проблем, считает президент РФ Владимир Путин. "Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", -... "Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", -... читать дальше

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Восемь крупнейших банков Великобритании смогут справиться с резким экономическим спадом в стране, скачком безработицы и обвалом цен на недвижимость, свидетельствуют результаты стресс-тестов, проведенных Банком Англии. Британский ЦБ проводил стресс-тесты впервые за два... Британский ЦБ проводил стресс-тесты впервые за два... читать дальше

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 9 декабря, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере... Сбор заявок проходил 9 декабря, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере... читать дальше

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Розничные продажи шампанского и игристых вин в РФ в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 10,2% и достигли 1,4 млн декалитров (дал), следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. За 11 месяцев продажи выросли на 8,5%, до 13,8 млн... читать дальше

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Риск дальнейшего проникновения штамма коронавируса "омикрон" в Россию на новогодних праздниках не исключен, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Скоро граждане поедут в отпуска, имею в виду возможности использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не... "Скоро граждане поедут в отпуска, имею в виду возможности использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не... читать дальше

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