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14 декабря 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5299 руб.
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14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5299 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,405 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было заключено 33987 сделок. Объем торгов составил 147345,59 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,6775 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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