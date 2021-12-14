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14 декабря 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,946 руб.
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14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,946 руб. Минимальный курс евро составил 82,725 руб., максимальный - 83,2975 руб. Было заключено 2473 сделки. Объем торгов составил 13720,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,2375 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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