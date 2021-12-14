Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,946 руб.

Минимальный курс евро составил 82,725 руб., максимальный - 83,2975 руб. Было заключено 2473 сделки. Объем торгов составил 13720,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,2375 руб. за евро.

14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,946 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59437,943 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1057,280 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5407 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5254 руб., максимальный - 11,5633 руб. Было заключено 385 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5254 руб., максимальный - 11,5633 руб. Было заключено 385 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0526 руб. Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,32 руб. Было заключено 6053 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,32 руб. Было заключено 6053 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5299 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,405 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,405 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было... читать дальше

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"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск переходных облигаций компании АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся падением, днем пытался восстановиться и завершил торги в символическом плюсе. В Азии биржи во вторник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%). Европа... В Азии биржи во вторник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%). Европа... читать дальше

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Россия к 2030 году по сравнению с 2020 годом может удвоить экспорт продукции АПК в Египет, прогнозирует центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Россия уже является крупнейшим поставщиком пшеницы и подсолнечного масла в Египет. Но перспективными для нас также являются... "Россия уже является крупнейшим поставщиком пшеницы и подсолнечного масла в Египет. Но перспективными для нас также являются... читать дальше

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Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average перешел к росту на торгах во вторник, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. В центре внимания трейдеров - начинающееся во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что американский... В центре внимания трейдеров - начинающееся во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты полагают, что американский... читать дальше

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ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (подразделение Hyundai в РФ) рассматривает вариант запуска второй производственной линии на собственном автозаводе в Петербурге, сообщила пресс-служба губернатора города. Председатель комитета северного экономического сотрудничества... Председатель комитета северного экономического сотрудничества... читать дальше

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Введение личной ответственности в отношении собственников компаний-загрязнителей повысит степень серьезности отношения предприятий к выполнению требований федерального проекта "Чистый воздух", реализуемого в рамках национального проекта "Экология". Об этом заявила вице-премьер... читать дальше

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства во... читать дальше

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Введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года может создать россиянам много проблем, считает президент РФ Владимир Путин. "Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", -... "Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", -... читать дальше

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Восемь крупнейших банков Великобритании смогут справиться с резким экономическим спадом в стране, скачком безработицы и обвалом цен на недвижимость, свидетельствуют результаты стресс-тестов, проведенных Банком Англии. Британский ЦБ проводил стресс-тесты впервые за два... Британский ЦБ проводил стресс-тесты впервые за два... читать дальше

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 9 декабря, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере... Сбор заявок проходил 9 декабря, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере... читать дальше

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Розничные продажи шампанского и игристых вин в РФ в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 10,2% и достигли 1,4 млн декалитров (дал), следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. За 11 месяцев продажи выросли на 8,5%, до 13,8 млн... читать дальше

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Риск дальнейшего проникновения штамма коронавируса "омикрон" в Россию на новогодних праздниках не исключен, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Скоро граждане поедут в отпуска, имею в виду возможности использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не... "Скоро граждане поедут в отпуска, имею в виду возможности использования новогодних праздников. И, безусловно, мы не... читать дальше

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