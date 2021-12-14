Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4163,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1102,12 млрд руб.

14 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 декабря составили по Российской Федерации 4163,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3934,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4246,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3988,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 декабря составили 1102,12 млрд руб. против 1103,19203 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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