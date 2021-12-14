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14 декабря 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 82,866 руб.
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14 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 82,866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,98 коп.
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14 декабря 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 82,866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,98 коп.
.14 декабря 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 73,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,52 коп.
.14 декабря 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Безработица в Великобритании ... читать дальше
.13 декабря 2021 года 20:30
ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 6-14-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала... читать дальше
.13 декабря 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 декабря снизилась на 2,49% и составила 60495,223 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60495,223 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1546,296 млрд руб., или на...
.13 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5304 руб. Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,5624 руб. Было заключено 347 сделок.... читать дальше
.13 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8274 руб. Минимальный курс евро составил 82,6425 руб., максимальный - 83,1075 руб. Было заключено 6195 сделок.... читать дальше
.13 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4376 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2475 руб., максимальный - 73,705 руб. Было... читать дальше
.13 декабря 2021 года 19:14
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Автодом" серии 001Р объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-12586-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:59
Рынок акций РФ к вечеру понедельника усилил падение из-за геополитических рисков и завершил торги обвалом индексов МосБиржи и РТС на 3,8% и 4% соответственно. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику на... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:50
Импорт изопропила в РФ в октябре снизился в 2,5 раза (год к году) и составил 1,2 тыс. тонн (на $1,7 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Октябрьский показатель в два раза меньше сентябрьского этого года. Основным поставщиком стали США с 434,9... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:41
ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-П04 в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:37
Американский фондовый рынок открыл первые торги этой недели снижением. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:30 мск уменьшилось на 0,86% и достигло 35660,22 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,64% - до 4679,08... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:23
Законодатели хотят пресечь практику перепродажи застройщиками построенных квартир по более высокой цене
Депутаты и сенаторы внесли в парламент законопроект, который решает проблему, при которой застройщик при несвоевременном завершении строительства имеет право вернуть дольщикам средства со счетов эскроу и затем продать жилье новым покупателям по более высокой... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:21
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом от 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еAA(RU)", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.13 декабря 2021 года 18:09
Приток средств в биржевые индексные фонды (ETF) по всему миру в этом году превысил $1 трлн в конце ноября, свидетельствуют данные Morningstar Inc. Триллионный рубеж был преодолен впервые, отмечает The Wall Street Journal. По итогам всего 2020 года показатель составил... читать дальше
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