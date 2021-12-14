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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,4107 руб.
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ГЛАВНОЕ
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14 декабря 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,4107 руб.

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14 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 73,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,52 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 82,866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,98 коп.
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14 декабря 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,4107 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 73,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,52 коп.
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14 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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13 декабря 2021 года 20:30
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Ставки 6-14-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 19:45
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13 декабря 2021 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,5624 руб. Было заключено 347 сделок....    читать дальше
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13 декабря 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8274 руб.

Минимальный курс евро составил 82,6425 руб., максимальный - 83,1075 руб. Было заключено 6195 сделок....    читать дальше
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13 декабря 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4376 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4376 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,2475 руб., максимальный - 73,705 руб. Было...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 19:14
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций компании "Автодом" на 20 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Автодом" серии 001Р объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-12586-A-001P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 18:59
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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику на...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 18:50
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Импорт изопропила в РФ в октябре снизился в 2,5 раза (год к году) и составил 1,2 тыс. тонн (на $1,7 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

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13 декабря 2021 года 18:41
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Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 18:37
Рынок акций США торгуется в минусе в начале торгов
Американский фондовый рынок открыл первые торги этой недели снижением.

Значение Dow Jones Industrial Average к 18:30 мск уменьшилось на 0,86% и достигло 35660,22 пункта.

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13 декабря 2021 года 18:23
Законодатели хотят пресечь практику перепродажи застройщиками построенных квартир по более высокой цене
Депутаты и сенаторы внесли в парламент законопроект, который решает проблему, при которой застройщик при несвоевременном завершении строительства имеет право вернуть дольщикам средства со счетов эскроу и затем продать жилье новым покупателям по более высокой...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 18:21
АКРА присвоило облигациям РСХБ серии БO-11-002P ожидаемый рейтинг "еAA(RU)"
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13 декабря 2021 года 18:09
За год совокупный приток средств в ETF по всему миру впервые превысил $1 трлн
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Триллионный рубеж был преодолен впервые, отмечает The Wall Street Journal. По итогам всего 2020 года показатель составил...    читать дальше
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