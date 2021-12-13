Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,8274 руб.

Минимальный курс евро составил 82,6425 руб., максимальный - 83,1075 руб. Было заключено 6195 сделок. Объем торгов составил 30402,06 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,065 руб. за евро.

13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8274 руб.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 82,866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,98 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 73,4107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,52 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Безработица в Великобритании Безработица в Великобритании ... ... читать дальше

.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 6-14-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала... Ставки 6-14-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60495,223 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1546,296 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5304 руб. Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,5624 руб. Было заключено 347 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,5624 руб. Было заключено 347 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8274 руб. Минимальный курс евро составил 82,6425 руб., максимальный - 83,1075 руб. Было заключено 6195 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,6425 руб., максимальный - 83,1075 руб. Было заключено 6195 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4376 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2475 руб., максимальный - 73,705 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,2475 руб., максимальный - 73,705 руб. Было... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Автодом" серии 001Р объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-12586-A-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-12586-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок... читать дальше

.

Рынок акций РФ к вечеру понедельника усилил падение из-за геополитических рисков и завершил торги обвалом индексов МосБиржи и РТС на 3,8% и 4% соответственно. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику на... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику на... читать дальше

.

Импорт изопропила в РФ в октябре снизился в 2,5 раза (год к году) и составил 1,2 тыс. тонн (на $1,7 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Октябрьский показатель в два раза меньше сентябрьского этого года. Основным поставщиком стали США с 434,9... Октябрьский показатель в два раза меньше сентябрьского этого года. Основным поставщиком стали США с 434,9... читать дальше

.

ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-П04 в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в... Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

.

Американский фондовый рынок открыл первые торги этой недели снижением. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:30 мск уменьшилось на 0,86% и достигло 35660,22 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:30 мск уменьшилось на 0,86% и достигло 35660,22 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,64% - до 4679,08... Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,64% - до 4679,08... читать дальше

.

Депутаты и сенаторы внесли в парламент законопроект, который решает проблему, при которой застройщик при несвоевременном завершении строительства имеет право вернуть дольщикам средства со счетов эскроу и затем продать жилье новым покупателям по более высокой... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом от 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еAA(RU)", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Приток средств в биржевые индексные фонды (ETF) по всему миру в этом году превысил $1 трлн в конце ноября, свидетельствуют данные Morningstar Inc. Триллионный рубеж был преодолен впервые, отмечает The Wall Street Journal. По итогам всего 2020 года показатель составил... Триллионный рубеж был преодолен впервые, отмечает The Wall Street Journal. По итогам всего 2020 года показатель составил... читать дальше

.