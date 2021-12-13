Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5289 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,348 руб., максимальный - 11,7403 руб. Было заключено 67 сделок. Объем торгов составил 275,54 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,539 руб. за юань.

13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5289 руб.

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Совет директоров АО "Силовые машины" утвердил инвестиционную программу на 2022 год в размере 17,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба концерна. Средства будут направлены на завершение технического перевооружения в рамках проекта по производству газовых турбин ГТЭ-170 и... Средства будут направлены на завершение технического перевооружения в рамках проекта по производству газовых турбин ГТЭ-170 и... читать дальше

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нк России зарегистрировал программу структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО СФО "Аргентум" серии 001Р, сообщается на сайте регулятора. Программе присвоен регистрационный номер 6-00644-R-001P. Программе присвоен регистрационный номер 6-00644-R-001P. Облигации, которые будут размещены в... Облигации, которые будут размещены в... читать дальше

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Департамент финансов Ярославской области выставил на 17 декабря оферту по облигациям серий 35015, 35016, 35017 и 35018 совокупным объемом не более 4 млрд 544,182 млн рублей, сообщается в материалах на сайте ведомства. Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 14... Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 14... читать дальше

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Ростуризм предложил вместо действующей системы фингарантий туроператоров создать в России единый компенсационный фонд, формируемый за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств... читать дальше

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3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-156 на 12 млрд 474,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает продлить срок действия заключения о российском происхождении продукции до трех лет с одного года в настоящее время, говорится в сообщении ведомства. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных... читать дальше

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Ростуризм в связи с повышенным риском банкротств туроператоров из-за невозможности получить финансовые гарантии предлагает оптимизировать действующую систему страхования ответственности туроператоров и внести соответствующие изменения в закон о туристской... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости ПАО "Росгосстрах" на пересмотр с возможностью снижения (CWN). Страховая компания проиграла дело в суде апелляционной инстанции по иску своей... Страховая компания проиграла дело в суде апелляционной инстанции по иску своей... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,72/74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи упал...

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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о возвращении законопроекта об акционировании объединения "Росинкас" в первое чтение, следует из материалов комитета. "В дискуссиях перевешивала позиция, что все-таки эту систему надо... "В дискуссиях перевешивала позиция, что все-таки эту систему надо... читать дальше

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Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в "минусе" под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и угрозы западных санкций в случае агрессии против Украины, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; при этом индекс МосБиржи в ходе... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Инвестгеосервис" до уровня "ruBB-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным... читать дальше

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ОПЕК в своем ежемесячном отчете сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,7 млн б/с - до 96,63 млн б/с, а на 2022 год сохранена оценка роста спроса в объеме 4,15 млн б/с - до 100,79 млн б/с. Организация также сохранила прогноз по росту поставок... Организация также сохранила прогноз по росту поставок... читать дальше

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Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд. Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Pfizer заплатит $100 за акцию Arena. Сделка будет... Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Pfizer заплатит $100 за акцию Arena. Сделка будет... читать дальше

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Во вторник, 14 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Во вторник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $559,13 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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