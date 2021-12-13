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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Безнадежные долги россиян превысили 2 млрд руб.
Совокупный долг граждан, подлежащий списанию в рамках внесудебного банкротства, превысил 2 млрд рублей. Об этом "Известиям" рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Внесудебным банкротством с момента появления этой...
 
Пассажирские авиаперевозки стали популярнее поездов
Объемы пассажирских авиаперевозок в России обогнали трафик на железнодорожном транспорте в крупных городах России, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Например, авиатрафик в Калининграде, Махачкале,...
 
Эксперты прогнозируют падение продаж автомобилей в 2022 году
Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году перейдет к падению, следует из прогноза Russian Automotive Market Research. В базовом сценарии агентство ожидает снижения продаж на 1,3%. Пессимистичный прогноз предполагает падение рынка на 2,6%, и...
 
13 декабря 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение оптовых цен в Германии Ноябрь 2021
12:00 Квартальные данные о безработице в Италии III квартал 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 декабря 2021 года 17:04
Инвестпрограмма "Силовых машин" на 2022 г. утверждена в объеме 17,4 млрд рублей
Совет директоров АО "Силовые машины" утвердил инвестиционную программу на 2022 год в размере 17,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба концерна.

Средства будут направлены на завершение технического перевооружения в рамках проекта по производству газовых турбин ГТЭ-170 и...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:58
ЦБ зарегистрировал программу структурных облигаций СФО "Аргентум" серии 001Р
нк России зарегистрировал программу структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО СФО "Аргентум" серии 001Р, сообщается на сайте регулятора.

Программе присвоен регистрационный номер 6-00644-R-001P.

Облигации, которые будут размещены в...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:58
Ярославская область выставила на 17 декабря оферту по облигациям четырех серий на сумму до 4,5 млрд рублей
Департамент финансов Ярославской области выставил на 17 декабря оферту по облигациям серий 35015, 35016, 35017 и 35018 совокупным объемом не более 4 млрд 544,182 млн рублей, сообщается в материалах на сайте ведомства.

Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 14...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:45
Ростуризм предложил создать фонд для компенсаций туристам при банкротствах туроператоров
Ростуризм предложил вместо действующей системы фингарантий туроператоров создать в России единый компенсационный фонд, формируемый за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:42
ВТБ разместил 24,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-156 на 12,5 млрд рублей
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-156 на 12 млрд 474,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:36
До 3 лет предлагается продлить действие заключения о российском происхождении продукции
Минпромторг РФ предлагает продлить срок действия заключения о российском происхождении продукции до трех лет с одного года в настоящее время, говорится в сообщении ведомства. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:27
В январе-апреле есть повышенный риск банкротств туроператоров - Ростуризм
Ростуризм в связи с повышенным риском банкротств туроператоров из-за невозможности получить финансовые гарантии предлагает оптимизировать действующую систему страхования ответственности туроператоров и внести соответствующие изменения в закон о туристской...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:13
S&P может снизить рейтинги "Росгосстраха"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости ПАО "Росгосстрах" на пересмотр с возможностью снижения (CWN).

Страховая компания проиграла дело в суде апелляционной инстанции по иску своей...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,72/74 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,72/74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи упал...
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13 декабря 2021 года 16:02
ЦБ РФ может отказаться от идеи акционировать "Росинкас"
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о возвращении законопроекта об акционировании объединения "Росинкас" в первое чтение, следует из материалов комитета.

"В дискуссиях перевешивала позиция, что все-таки эту систему надо...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:50
Индекс МосБиржи опустился ниже 3700 пунктов
Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в "минусе" под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и угрозы западных санкций в случае агрессии против Украины, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; при этом индекс МосБиржи в ходе...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:48
"Эксперт РА" понизило рейтинг "Инвестгеосервиса" до уровня "ruBB-" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Инвестгеосервис" до уровня "ruBB-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:42
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть и поставок из стран не-ОПЕК на 2021-2022 гг.
ОПЕК в своем ежемесячном отчете сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,7 млн б/с - до 96,63 млн б/с, а на 2022 год сохранена оценка роста спроса в объеме 4,15 млн б/с - до 100,79 млн б/с.

Организация также сохранила прогноз по росту поставок...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:31
Pfizer покупает Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд
Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Pfizer заплатит $100 за акцию Arena. Сделка будет...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 14 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб.
Во вторник, 14 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $559,13 тыс.
Во вторник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $559,13 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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