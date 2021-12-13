13 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Ноябрь 2021
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|III квартал 2021
Это автоматическое сообщение.
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13 декабря 2021 года 17:04
Совет директоров АО "Силовые машины" утвердил инвестиционную программу на 2022 год в размере 17,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба концерна.
Средства будут направлены на завершение технического перевооружения в рамках проекта по производству газовых турбин ГТЭ-170 и... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:58
нк России зарегистрировал программу структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО СФО "Аргентум" серии 001Р, сообщается на сайте регулятора.
Программе присвоен регистрационный номер 6-00644-R-001P.
Облигации, которые будут размещены в... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:58
Департамент финансов Ярославской области выставил на 17 декабря оферту по облигациям серий 35015, 35016, 35017 и 35018 совокупным объемом не более 4 млрд 544,182 млн рублей, сообщается в материалах на сайте ведомства.
Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 14... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:45
Ростуризм предложил вместо действующей системы фингарантий туроператоров создать в России единый компенсационный фонд, формируемый за счет взносов туроператоров по выезду и въезду, из которого будут компенсироваться убытки потребителям в случае банкротств... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:42
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-156 на 12 млрд 474,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:36
Минпромторг РФ предлагает продлить срок действия заключения о российском происхождении продукции до трех лет с одного года в настоящее время, говорится в сообщении ведомства. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:27
Ростуризм в связи с повышенным риском банкротств туроператоров из-за невозможности получить финансовые гарантии предлагает оптимизировать действующую систему страхования ответственности туроператоров и внести соответствующие изменения в закон о туристской... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:13
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости ПАО "Росгосстрах" на пересмотр с возможностью снижения (CWN).
Страховая компания проиграла дело в суде апелляционной инстанции по иску своей... читать дальше
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13 декабря 2021 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,72/74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи упал...
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13 декабря 2021 года 16:02
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о возвращении законопроекта об акционировании объединения "Росинкас" в первое чтение, следует из материалов комитета.
"В дискуссиях перевешивала позиция, что все-таки эту систему надо... читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:50
Рынок акций РФ днем в понедельник дрейфует в "минусе" под давлением распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и угрозы западных санкций в случае агрессии против Украины, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; при этом индекс МосБиржи в ходе... читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:48
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Инвестгеосервис" до уровня "ruBB-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным... читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:42
ОПЕК в своем ежемесячном отчете сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году в объеме 5,7 млн б/с - до 96,63 млн б/с, а на 2022 год сохранена оценка роста спроса в объеме 4,15 млн б/с - до 100,79 млн б/с.
Организация также сохранила прогноз по росту поставок... читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:31
Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд.
Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Pfizer заплатит $100 за акцию Arena. Сделка будет... читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 14 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53,09 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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13 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 14 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $559,13 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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