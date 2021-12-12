ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 73,6059 руб., евро - 83,1158 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 83,1158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,86 коп.

12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 73,6059 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,61 коп.

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Близится к завершению строительство многофункционального комплекса (МФК) у станции Большой кольцевой линии "Мнёвники", призванного стать первой точкой притяжения в Мнёвниковской пойме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 73,6059 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,61 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 83,1158 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 83,1158 руб. По сравнению с...

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ПАО "Газпром" считает создание подводной робототехники одним из приоритетных направлений импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером РФ Юрием... читать дальше

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о важности для цифровизации науки пилотных проектов, отобранных в ходе состоявшегося в августе в Новосибирске VIII Международного форума технологического развития "Технопром-2021". Как сообщается на сайте правительства, Чернышенко... читать дальше

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В 2022 году в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. метров жилья по реновации и начать переселение 40 тысяч жителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Программа... "Программа... читать дальше

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Почтовые и курьерские организации Москвы за девять месяцев 2021 года перечислили в столичный бюджет 4,2 млрд рублей. Это на 24,2% больше, чем в 2020 году, и на 46,3% выше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщил руководитель департамента экономической политики и... читать дальше

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Еще 5,5 млрд рублей будет направлено на поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда правительства РФ, что поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал глава... читать дальше

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Уличные парковки в Москве во время новогодних праздников будут бесплатными, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9... "В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9... читать дальше

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Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба правительства... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 5 млн 312,691 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 269 млн 474,109 тыс. случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Более 242,392 млн... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 тыс. 288 случаев, скончался 1 тыс. 171 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов за 3-й квартал в размере 234 рубля на акцию (78 рублей на GDR), сообщила компания. Общая сумма выплат составит 30,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает FCF компании за 3-й квартал (20,7 млрд рублей). Реестр для получения... читать дальше

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Платформа для торговли кофе начала работу в Шанхае. Ожидается, что в 2022 году объем сделок на ней составит 3,5 млрд юаней ($549 млн), к 2025 году этот показатель превысит 15 млрд юаней, а на площадке будут торговать 8 тыс. китайских и зарубежных дилеров, сообщает агентство... читать дальше

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Руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский прогнозирует, что сбор зерна в РФ в 2022 году может повыситься до 126,7 млн тонн, в том числе до 80,5 млн тонн - пшеницы. "Озимые - ключевой фактор закладывают основу для хорошего урожая, весьма... "Озимые - ключевой фактор закладывают основу для хорошего урожая, весьма... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" планирует за счет сотрудничества с ПАО "Ростелеком" снизить затраты на системы мониторинга каналов по передаче информации и управлению доступом пользователей к своим телекоммуникационным системам. Эти направления взаимодействия, согласно... Эти направления взаимодействия, согласно... читать дальше

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Китай близок к открытию своего рынка для поставок зерна из всех регионов РФ, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. "Как вы знаете, они достаточно серьезные нам ограничения предъявляли, и открыты мы всего лишь на поставки этой группы товаров... "Как вы знаете, они достаточно серьезные нам ограничения предъявляли, и открыты мы всего лишь на поставки этой группы товаров... читать дальше

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