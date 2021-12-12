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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 73,6059 руб., евро - 83,1158 руб.
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12 декабря 2021 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 73,6059 руб., евро - 83,1158 руб.

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12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 73,6059 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,61 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 83,1158 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,86 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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12 декабря 2021 года 09:05
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