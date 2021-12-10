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ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Российский бизнес попросил защиты от последствий глобальной налоговой реформы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил главу правительства Михаила Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе Организации экономического сотрудничества и...
 
ФАС намерена удержать рост тарифов ЖКХ на уровне 4%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране, сообщили "Известиям" в антимонопольной службе. Повышение должно произойти в июле. ФАС при...
 
Бумажный полис ОМС станет необязательным
В следующем году россияне смогут отказаться от бумажного медицинского полиса ОМС в пользу электронного, а новорожденным он будет оформляться автоматически без обращения за ним родителей и сразу в цифровом виде. Закон об этом публикует сегодня...
 

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10 декабря 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 декабря снизилась на 0,78% и составила 62041,519 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62041,519 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 486,576 млрд руб., или на...
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10 декабря 2021 года 19:44
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций НТЦ "Евровент" на 500 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО НТЦ "Евровент" (Тольятти) серии 001Р объемом до 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер - 4-00624-R-001P-02E.

В рамках 50-летней программы облигации смогут...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 19:43
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "РЕСО-лизинга" на 17 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "РЕСО-лизинг" серий БО-06 и БО-07, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-06-36419-R и 4B02-07-36419-R соответственно.

Ранее сообщалось, что компания утвердила...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 19:43
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций компании "Электрорешения" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер - 4-00067-L-001P-02E.

В рамках бессрочной программы...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5283 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5283 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,498 руб., максимальный - 11,588 руб. Было заключено 256 сделок....    читать дальше
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10 декабря 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4891 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4891 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,79 руб. Было...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,9161 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9161 руб.

Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки....    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 1,2-1,4%
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на неоднозначном внешнем фоне.

Азия сегодня закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%). Преимущественно в минусе...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:50
Производство свинины группой "Черкизово" в ноябре сократились на 29% в годовом выражении
Группа "Черкизово" в ноябре 2021 года снизила производство свинины на 29% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 19,55 тыс. тонн (в живом весе). Продажи полутуш внешним покупателям снизились на 45%, до 4,68 тыс. тонн, отрубов - на 2%, до 2,66 тыс. тонн, сообщила...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:43
В планах "КАМАЗа" реализовать в 2021 году не менее 42 тыс. грузовиков против 37 тыс. годом ранее
ПАО "КАМАЗ" по итогам 2021 года планирует реализовать на российском и экспортном рынках в общей сложности не менее 42 тыс. грузовиков полной массой 14-40 тонн против 37 тыс. годом ранее; план на следующий год - до 44 тыс. машин, сообщил журналистам заместитель гендиректора...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:34
Потребительское доверие в США в декабре выросло, аналитики ожидали снижения
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:26
В 2020 году товарооборот между РФ и Узбекистаном достиг $5,9 млрд, Россия планирует его увеличить до $10 млрд
Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до $10 млрд. "Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана - занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув $5,9 млрд. Наш ориентир...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:15
До конца года могут быть утверждены скидки на экспортные почтовые отправления в e-commerce
Постановление правительства РФ о компенсации российским экспортерам, работающим в сфере e-commerce, до 50% тарифов на международные почтовые отправления будет, как ожидается, утверждено до конца текущего года.

"Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:08
Американский рынок акций начал торги на подъеме
Американский фондовый рынок открылся на позитивной ноте после публикации свежих данных об инфляции в стране. Инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям, сообщает The Wall Street Journal.

Потребительские цены (индекс...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4736 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4736 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было...    читать дальше
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10 декабря 2021 года 17:46
АКРА понизило рейтинг МаксимаТелеком и облигаций компании до уровня "BBB(RU)", изменило прогноз на "негативный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг АО "МаксимаТелеком" и облигаций компании до уровня "BBB(RU)" и изменило прогноз рейтинга на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со...    читать дальше
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