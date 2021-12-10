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10 декабря 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,9161 руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9161 руб. Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки. Объем торгов составил 35246,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,03 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.10 декабря 2021 года 19:43
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.10 декабря 2021 года 19:43
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.10 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4891 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,79 руб. Было... читать дальше
.10 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9161 руб. Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки.... читать дальше
.10 декабря 2021 года 18:58
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Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до $10 млрд. "Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана - занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув $5,9 млрд. Наш ориентир... читать дальше
.10 декабря 2021 года 18:15
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