Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,9161 руб.

Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки. Объем торгов составил 35246,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,03 руб. за евро.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9161 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62041,519 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 486,576 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО НТЦ "Евровент" (Тольятти) серии 001Р объемом до 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00624-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00624-R-001P-02E. В рамках 50-летней программы облигации смогут... В рамках 50-летней программы облигации смогут... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "РЕСО-лизинг" серий БО-06 и БО-07, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-06-36419-R и 4B02-07-36419-R соответственно. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-06-36419-R и 4B02-07-36419-R соответственно. Ранее сообщалось, что компания утвердила... Ранее сообщалось, что компания утвердила... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00067-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00067-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5283 руб. Минимальный курс юаня составил 11,498 руб., максимальный - 11,588 руб. Было заключено 256 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,498 руб., максимальный - 11,588 руб. Было заключено 256 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4891 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,79 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,79 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9161 руб. Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на неоднозначном внешнем фоне. Азия сегодня закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%). Преимущественно в минусе... Азия сегодня закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%). Преимущественно в минусе... читать дальше

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Группа "Черкизово" в ноябре 2021 года снизила производство свинины на 29% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 19,55 тыс. тонн (в живом весе). Продажи полутуш внешним покупателям снизились на 45%, до 4,68 тыс. тонн, отрубов - на 2%, до 2,66 тыс. тонн, сообщила... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" по итогам 2021 года планирует реализовать на российском и экспортном рынках в общей сложности не менее 42 тыс. грузовиков полной массой 14-40 тонн против 37 тыс. годом ранее; план на следующий год - до 44 тыс. машин, сообщил журналистам заместитель гендиректора... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до $10 млрд. "Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана - занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув $5,9 млрд. Наш ориентир... читать дальше

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Постановление правительства РФ о компенсации российским экспортерам, работающим в сфере e-commerce, до 50% тарифов на международные почтовые отправления будет, как ожидается, утверждено до конца текущего года. "Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии... "Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии... читать дальше

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Американский фондовый рынок открылся на позитивной ноте после публикации свежих данных об инфляции в стране. Инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям, сообщает The Wall Street Journal. Потребительские цены (индекс... Потребительские цены (индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4736 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг АО "МаксимаТелеком" и облигаций компании до уровня "BBB(RU)" и изменило прогноз рейтинга на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со... Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со... читать дальше

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