Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5283 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,498 руб., максимальный - 11,588 руб. Было заключено 256 сделок. Объем торгов составил 627,33 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5299 руб. за юань.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5283 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62041,519 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 486,576 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО НТЦ "Евровент" (Тольятти) серии 001Р объемом до 500 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00624-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00624-R-001P-02E. В рамках 50-летней программы облигации смогут... В рамках 50-летней программы облигации смогут... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "РЕСО-лизинг" серий БО-06 и БО-07, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-06-36419-R и 4B02-07-36419-R соответственно. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-06-36419-R и 4B02-07-36419-R соответственно. Ранее сообщалось, что компания утвердила... Ранее сообщалось, что компания утвердила... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00067-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер - 4-00067-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5283 руб. Минимальный курс юаня составил 11,498 руб., максимальный - 11,588 руб. Было заключено 256 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,498 руб., максимальный - 11,588 руб. Было заключено 256 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4891 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,79 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб., максимальный - 73,79 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9161 руб. Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,6 руб., максимальный - 83,3675 руб. Было заключено 6784 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на неоднозначном внешнем фоне. Азия сегодня закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%). Преимущественно в минусе... Азия сегодня закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%). Преимущественно в минусе... читать дальше

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Группа "Черкизово" в ноябре 2021 года снизила производство свинины на 29% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 19,55 тыс. тонн (в живом весе). Продажи полутуш внешним покупателям снизились на 45%, до 4,68 тыс. тонн, отрубов - на 2%, до 2,66 тыс. тонн, сообщила... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" по итогам 2021 года планирует реализовать на российском и экспортном рынках в общей сложности не менее 42 тыс. грузовиков полной массой 14-40 тонн против 37 тыс. годом ранее; план на следующий год - до 44 тыс. машин, сообщил журналистам заместитель гендиректора... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 70,4 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 лет, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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Россия планирует нарастить товарооборот с Узбекистаном до $10 млрд. "Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана - занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув $5,9 млрд. Наш ориентир... читать дальше

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Постановление правительства РФ о компенсации российским экспортерам, работающим в сфере e-commerce, до 50% тарифов на международные почтовые отправления будет, как ожидается, утверждено до конца текущего года. "Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии... "Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии... читать дальше

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Американский фондовый рынок открылся на позитивной ноте после публикации свежих данных об инфляции в стране. Инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям, сообщает The Wall Street Journal. Потребительские цены (индекс... Потребительские цены (индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4736 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг АО "МаксимаТелеком" и облигаций компании до уровня "BBB(RU)" и изменило прогноз рейтинга на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со... Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со... читать дальше

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