10 декабря 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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10 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 13.12 по 19.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|13.12.2021
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Ноябрь 2021
|13.12.2021
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|III квартал 2021
|14.12.2021
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Ноябрь 2021
|14.12.2021
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Октябрь 2021
|14.12.2021
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Октябрь 2021
|14.12.2021
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Декабрь 2021
|15.12.2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Ноябрь 2021
|15.12.2021
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Октябрь 2021
|15.12.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 декабря
|15.12.2021
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Декабрь 2021
|16.12.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2021
|16.12.2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Октябрь 2021
|16.12.2021
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2021
|16.12.2021
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Декабрь 2021
|16.12.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 ноября по 04 декабря
|16.12.2021
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2021
|16.12.2021
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Ноябрь 2021
|16.12.2021
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Октябрь 2021
|16.12.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 ноября
|16.12.2021
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2021
|17.12.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Октябрь 2021
|17.12.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2021
|17.12.2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2021
|17.12.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2021
|17.12.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2021
|17.12.2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Октябрь 2021
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