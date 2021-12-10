Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,9312 руб.

Минимальный курс евро составил 82,55 руб., максимальный - 83,32 руб. Было заключено 2775 сделок. Объем торгов составил 11122,23 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,59 руб. за евро.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9312 руб.

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Постановление правительства РФ о компенсации российским экспортерам, работающим в сфере e-commerce, до 50% тарифов на международные почтовые отправления будет, как ожидается, утверждено до конца текущего года. "Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии... "Мы сейчас находимся уже, наверное, в самой финальной стадии... читать дальше

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Американский фондовый рынок открылся на позитивной ноте после публикации свежих данных об инфляции в стране. Инвесторы надеются, что темпы роста цен достигли или вплотную приблизились к пиковым значениям, сообщает The Wall Street Journal. Потребительские цены (индекс... Потребительские цены (индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4736 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,22 руб., максимальный - 73,7425 руб. Было... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг АО "МаксимаТелеком" и облигаций компании до уровня "BBB(RU)" и изменило прогноз рейтинга на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со... Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" со... читать дальше

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Россия в ближайшие пять лет может увеличить производство мяса индейки до 650-700 тыс. тонн с 329 тыс. тонн в 2020 году. Такой прогноз дал президент Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Андрей Ковалев на конференции "Агрохолдинги-2021". По его словам,... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо Белоруссии по итогам января-октября 2021 года составило $3,22 млрд, что на 76,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Внешнеторговый оборот вырос на 30,6%, до $75,72 млрд. Экспорт... Внешнеторговый оборот вырос на 30,6%, до $75,72 млрд. Экспорт... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13.12 по 19.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Цены на золото, снижавшиеся в ходе торгов в пятницу, перешли к слабому росту после публикации данных о ноябрьской инфляции в США. Драгметалл к 16:41 мск подорожал на 0,25% до $1781,1 за тройскую унцию. Всю неделю золото торговалось в узком диапазоне и завершает её... Драгметалл к 16:41 мск подорожал на 0,25% до $1781,1 за тройскую унцию. Всю неделю золото торговалось в узком диапазоне и завершает её... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель достиг максимального значения с июля 1982 года и остается выше целевого значения Федрезерва (2%) на... Показатель достиг максимального значения с июля 1982 года и остается выше целевого значения Федрезерва (2%) на... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-октябре 2021 года выросло на 89,4%, или в 1,9 раза, к аналогичному периоду 2020 года и составило $143 млрд, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 10 месяцев... Объем экспорта за 10 месяцев... читать дальше

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-155 на 11 млрд 607,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минпромторг считает защиту внутреннего рынка электромобилей в РФ залогом стимулирования локального производства, заявил глава ведомства Денис Мантуров. "У нас рынок электромобилей штучный. Пока у нас не будет развита инфраструктура по зарядке, пока мы не наладим собственных... читать дальше

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Совокупные продажи грузовиков ПАО "КАМАЗ" на российском и экспортных рынках по итогам 11 месяцев 2021 г. превзошли результаты продаж за весь прошлый год на 5,4%, сообщил заместитель генерального директора компании Рустам Шамсутдинов. Соответствующие оценки содержались в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО "Российские железные дороги" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Присвоенный рейтинг в значительной степени обусловлен высокой системной... "Присвоенный рейтинг в значительной степени обусловлен высокой системной... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 11 по 17 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 158 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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