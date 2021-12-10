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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 декабря
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10 декабря 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 декабря

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10 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4193,17 (-26,87) руб./грамм; на серебро - 52,65 (-0,41) руб./грамм; на платину - 2229,23 (-14,01) руб./грамм; на палладий - 4226,54 (-136,89) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Размер выплат

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