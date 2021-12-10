Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5592 руб.

Спрос и предложение на рынке нефти в ближайшее время стабилизируются. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью телеканалу "Россия-24".

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 501 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5592 руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 тыс. 873 случая, умерли за сутки 1 тыс. 176 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-155 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9416% от номинала, говорится в сообщении банка.

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 15 декабря повысится до $91 с $84,9 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет до $78,7 с $75,1 за тонну, на кукурузу - до $54,4 с $54,3 за тонну.