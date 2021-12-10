Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4372,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1100,58 млрд руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 декабря составили по Российской Федерации 4372,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4114,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4372,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4109,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 декабря составили 1100,58 млрд руб. против 1110,0501 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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