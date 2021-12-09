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ГЛАВНОЕ
В ноябре рост потребительских цен немного замедлился
В России в ноябре рост потребительских цен замедлился до 0,96% после 1,11% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция разогналась до 8,4%. Плодоовощная продукция за год подорожала на 19,38%
 
Регионы нашли способы снизить цены на продукты
Сдерживать рост цен на продовольствие в регионах планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей, пишут "Известия", ссылаясь на...
 
Единый ресурс объединил данные о зарплатах, жилищных условиях россиян
Горожане в России в среднем более образованны, чем жители стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом менее обеспечены жильем, регулярно перерабатывают и меньше отдыхают, показал "Индекс качества жизни в городах" из...
 
Компании получат доступ к данным государства для развития бизнеса
В России появится Национальная система управления данными (НСУД). Доступ к ней - платно и безвозмездно - получат госорганы, бизнес и физлица. Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" разработало...
 

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09 декабря 2021 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 декабря снизилась на 0,58% и составила 62528,095 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62528,095 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 367,845 млрд руб., или на...
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09 декабря 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,6485 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6485 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,47 руб., максимальный - 73,7275 руб. Было заключено...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,334 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,334 руб.

Минимальный курс евро составил 82,98 руб., максимальный - 83,47 руб. Было заключено 8096 сделок....    читать дальше
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09 декабря 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5921 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5921 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5247 руб., максимальный - 11,75 руб. Было заключено 293 сделки....    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги ростом на 1,1-1,2%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, подогретый ожиданиями встречи России и НАТО. Сдерживающим фактором выступала просевшая нефть и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком.

В четверг в...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:49
Рынок труда в Петербурге практически преодолел последствия пандемии
Рынок труда в Петербурге к концу 2021 года практически преодолел последствия пандемии, сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

"Можно констатировать, что рынок труда перешел в разумное состояние, кризисные явления в...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:42
Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Kaisa до "ограниченного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с "C".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, компания 7 декабря пропустила...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:34
Американские фондовые индексы снижаются после роста накануне
Американский рынок акций снижается в ходе торгов в четверг после роста накануне, несмотря на ослабление опасений по поводу влияния нового варианта коронавируса "омикрон" на экономику.

Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:21
Kinross договорился о приобретении золотого проекта в Канаде за $1,4 млрд
Золотодобытчик Kinross Gold договорился о приобретении компании Great Bear Resources, флагманский актив которой - золотой проект Dixie в Канаде.

Как сообщает компания, Kinross заплатит за покупку $1,4 млрд, причем частично денежными средствами (до 75% суммы), частично...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:12
"Т Плюс" ожидает чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 18 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по итогам 2021 г. может составить 18 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Вагнер. EBITDA ожидается на уровне 57 млрд руб. Выручка "Т Плюс" в 2021 г. впервые окажется выше 400 млрд руб. -на уровне 400-405 млрд руб., сказал Вагнер....    читать дальше
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09 декабря 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,631 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,631 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,46 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 17:41
Доллар растет к евро после сильных данных по рынку труда США
Доллар США укрепляется к евро и дешевеет в паре с иеной на торгах в четверг.

Еженедельные данные по американскому рынку труда показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс....    читать дальше
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09 декабря 2021 года 17:34
Нерезиденты в ноябре сократили вложения в ОФЗ на 106 млрд руб.
Иностранные инвесторы в ноябре продолжили сокращать вложения в ОФЗ, говорится в комментарии Банка России по ликвидности банковского сектора.

В ноябре их инвестиции снизились на 106 млрд рублей, что в два раза превышает отток нерезидентов в октябре (55 млрд рублей),...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 17:15
ЦБ поставил на паузу идею снизить требования к банкам, желающим перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков
ЦБ РФ поставил на паузу идею снижения требований для банков, желающих перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в письме зампреда ЦБ Ольги Поляковой в адрес Ассоциации банков России...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 17:04
Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось до минимального уровня с 1969 года
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Показатель зафиксирован на минимальном уровне с сентября 1969 года.

Неделей ранее число...    читать дальше
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09 декабря 2021 года 16:58
Депутаты во 2-м чтении приняли законопроект о нулевом сбросе сточных вод на ледники в Арктике
Госдума приняла во втором чтении поправку в Водный кодекс РФ, которая запрещает c 1 января 2022 г. любой сброс сточных вод на ледники, снежники, поправка была внесена во вторник депутатами ко второму чтению законопроекта (N 1121284-7).

Согласно действующей ст. 58...    читать дальше
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