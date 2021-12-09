ЦБ РФ установил курс евро с 10 декабря в размере 83,3444 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 83,3444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,96 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62528,095 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 367,845 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6485 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,47 руб., максимальный - 73,7275 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,47 руб., максимальный - 73,7275 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,334 руб. Минимальный курс евро составил 82,98 руб., максимальный - 83,47 руб. Было заключено 8096 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,98 руб., максимальный - 83,47 руб. Было заключено 8096 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5921 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5247 руб., максимальный - 11,75 руб. Было заключено 293 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5247 руб., максимальный - 11,75 руб. Было заключено 293 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, подогретый ожиданиями встречи России и НАТО. Сдерживающим фактором выступала просевшая нефть и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком. В четверг в... В четверг в... читать дальше

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Рынок труда в Петербурге к концу 2021 года практически преодолел последствия пандемии, сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. "Можно констатировать, что рынок труда перешел в разумное состояние, кризисные явления в... "Можно констатировать, что рынок труда перешел в разумное состояние, кризисные явления в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте китайского девелопера Kaisa Group Holdings Ltd. до "ограниченного дефолта" с "C". Как сообщается в пресс-релизе агентства, компания 7 декабря пропустила... Как сообщается в пресс-релизе агентства, компания 7 декабря пропустила... читать дальше

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Американский рынок акций снижается в ходе торгов в четверг после роста накануне, несмотря на ослабление опасений по поводу влияния нового варианта коронавируса "омикрон" на экономику. Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные... Накануне американская Pfizer и немецкая BioNTech SE опубликовали предварительные... читать дальше

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Золотодобытчик Kinross Gold договорился о приобретении компании Great Bear Resources, флагманский актив которой - золотой проект Dixie в Канаде. Как сообщает компания, Kinross заплатит за покупку $1,4 млрд, причем частично денежными средствами (до 75% суммы), частично... Как сообщает компания, Kinross заплатит за покупку $1,4 млрд, причем частично денежными средствами (до 75% суммы), частично... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по итогам 2021 г. может составить 18 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Вагнер. EBITDA ожидается на уровне 57 млрд руб. Выручка "Т Плюс" в 2021 г. впервые окажется выше 400 млрд руб. -на уровне 400-405 млрд руб., сказал Вагнер.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,631 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,46 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,46 руб., максимальный - 73,7125 руб. Было... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро и дешевеет в паре с иеной на торгах в четверг. Еженедельные данные по американскому рынку труда показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс.... Еженедельные данные по американскому рынку труда показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс.... читать дальше

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Иностранные инвесторы в ноябре продолжили сокращать вложения в ОФЗ, говорится в комментарии Банка России по ликвидности банковского сектора. В ноябре их инвестиции снизились на 106 млрд рублей, что в два раза превышает отток нерезидентов в октябре (55 млрд рублей),... В ноябре их инвестиции снизились на 106 млрд рублей, что в два раза превышает отток нерезидентов в октябре (55 млрд рублей),... читать дальше

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ЦБ РФ поставил на паузу идею снижения требований для банков, желающих перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в письме зампреда ЦБ Ольги Поляковой в адрес Ассоциации банков России... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 43 тыс. - до 184 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Показатель зафиксирован на минимальном уровне с сентября 1969 года. Неделей ранее число... Неделей ранее число... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении поправку в Водный кодекс РФ, которая запрещает c 1 января 2022 г. любой сброс сточных вод на ледники, снежники, поправка была внесена во вторник депутатами ко второму чтению законопроекта (N 1121284-7). Согласно действующей ст. 58... Согласно действующей ст. 58... читать дальше

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