ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,8453 руб.

9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 73,8453 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,46 коп.

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Россия в настоящее время занимает 94 место по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день РФ занимает 94 место по общему количеству заболевших на 100 тыс. населения среди других стран... "На сегодняшний день РФ занимает 94 место по общему количеству заболевших на 100 тыс. населения среди других стран... читать дальше

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Рынок акций РФ на старте утренней сессии корректировался вверх на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры и в ожидании встречи России и НАТО. Индекс МосБиржи к 7:01 мск вырос на 1,1% и составил 3815,04 пункта. Цены большинства "голубых фишек" выросли в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,95/74,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -437,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Экономика Казахстана в январе-ноябре 2021 года выросла на 3,8%, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев на заседании правительства в четверг. "В январе-ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%", - сказал... "В январе-ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%", - сказал... читать дальше

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Вступление в силу федерального закона, предусматривающего ряд поправок в сфере госзакупок, будет способствовать прозрачности процедуры и поможет в искоренении "откатов", считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "...Хищения бюджетных... "...Хищения бюджетных... читать дальше

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По состоянию на утро четверга число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире выросло до 267 млн 850 тыс. 460, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 декабря составили по Российской Федерации 4372,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4109,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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осбиржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "БКС банк" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00101-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00101-B-001P. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций... "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за последние 10 лет инвестировал в более чем 90 проектов свыше 2 трлн рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава фонда Кирилл Дмитриев. "За 10 лет РФПИ совместно с иностранными партнерами инвестировал более чем в 90 проектов... "За 10 лет РФПИ совместно с иностранными партнерами инвестировал более чем в 90 проектов... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и слабо дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... читать дальше

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Сегодня фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в плюсе в ожидании данных об инфляции США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сроков сворачивания стимулов. Отчет Минтруда США о... Отчет Минтруда США о... читать дальше

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ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 9-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше

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Новая Государственная программа вооружения (ГПВ) 2024-2033 годов получит объем финансирования не менее 20 трлн рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов. "Объемы... "Объемы... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-155 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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АКРА подтвердило рейтинг Росэксимбанка на уровне "AА(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью поддержки банка со стороны государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также... "Кредитный рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью поддержки банка со стороны государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также... читать дальше

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