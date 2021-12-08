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08 декабря 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 декабря

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8 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4249,31 (+7,24) руб./грамм; на серебро - 53,26 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2286,34 (+7,57) руб./грамм; на палладий - 4377,99 (-62,75) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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