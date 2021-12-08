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08 декабря 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,624 руб.
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8 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,624 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5925 руб., максимальный - 11,6547 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 379,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5925 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62895,940 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,007 млрд руб., или на...
.08 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6137 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5898 руб., максимальный - 11,6562 руб. Было заключено 296... читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2714 руб. Минимальный курс евро составил 82,95 руб., максимальный - 83,61 руб. Была заключена 6781 сделка.... читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7394 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,56 руб., максимальный - 74,055 руб. Было... читать дальше
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.08 декабря 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 29 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 22 по 29 ноября) рост цен составлял 0,1%. С начала года бензин подорожал на %. По... читать дальше
.08 декабря 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 30 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 23 по 29 ноября) цены увеличились на 0,46%. С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,06%,... читать дальше
.08 декабря 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил среду в существенном минусе. Европейские рынки акций в основном демонстрировали противоречивый настрой. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Котировки... читать дальше
.08 декабря 2021 года 18:45
Фондовые индексы США слабо снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы обеспокоены и следят за развитием ситуации с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон". Значение Dow Jones Industrial Average к 18:33 мск уменьшилось на 0,02% и достигло 35710,53 пункта.... читать дальше
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Россия в этом году экспортировала продукцию АПК в 161 страну мира, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе на III стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2021-2022: тренды, вызовы и новые возможности". Это больше, чем в прошлом году. При этом он... читать дальше
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Запасы нефти в США упали за период с 26 ноября по 3 декабря на 241 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3882 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3882 тыс. баррелей и составили 219,304 млн баррелей,... читать дальше
.08 декабря 2021 года 18:22
Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, предполагающий продление до 2035 года 99-процентной льготы для пригородных пассажирских компаний (ППК) за использование инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Проект опубликован для общественного... читать дальше
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.08 декабря 2021 года 17:57
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предостерег от попыток государства контролировать цены и порекомендовал использовать опыт в этом вопросе реформаторов начала 90-х годов. "Кроме либерализации цен, с которой часто... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Globaltrans Investment Plc на уровне "ВВВ-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
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