Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2378,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3060,08 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 2378,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2226,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2401,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2202,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 декабря составили 3060,08 млрд руб. против 2997,17049 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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