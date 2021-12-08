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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62895,940 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,007 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6137 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5898 руб., максимальный - 11,6562 руб. Было заключено 296... Минимальный курс юаня составил 11,5898 руб., максимальный - 11,6562 руб. Было заключено 296... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2714 руб. Минимальный курс евро составил 82,95 руб., максимальный - 83,61 руб. Была заключена 6781 сделка.... Минимальный курс евро составил 82,95 руб., максимальный - 83,61 руб. Была заключена 6781 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7394 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,56 руб., максимальный - 74,055 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,56 руб., максимальный - 74,055 руб. Было... читать дальше

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За период с 30 ноября по 6 декабря 2021 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 0,3%, сообщил Росстат. Цены на плодоовощную продукцию выросли после трех недель снижения. В том числе огурцы подорожали на 4,92%, капуста белокочанная - на 4,82%,... В том числе огурцы подорожали на 4,92%, капуста белокочанная - на 4,82%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 29 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,4%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 22 по 29 ноября) рост цен составлял 0,1%. С начала года бензин подорожал на %. По... По... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 30 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 23 по 29 ноября) цены увеличились на 0,46%. С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,06%,... С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,06%,... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил среду в существенном минусе. Европейские рынки акций в основном демонстрировали противоречивый настрой. Европейские рынки акций в основном демонстрировали противоречивый настрой. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне. Котировки... Котировки... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы обеспокоены и следят за развитием ситуации с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон". Значение Dow Jones Industrial Average к 18:33 мск уменьшилось на 0,02% и достигло 35710,53 пункта.... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:33 мск уменьшилось на 0,02% и достигло 35710,53 пункта.... читать дальше

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Россия в этом году экспортировала продукцию АПК в 161 страну мира, сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе на III стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2021-2022: тренды, вызовы и новые возможности". Это больше, чем в прошлом году. При этом он... Это больше, чем в прошлом году. При этом он... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 241 тыс. баррелей - до 432,87 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3882 тыс. баррелей и составили 219,304 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3882 тыс. баррелей и составили 219,304 млн баррелей,... читать дальше

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Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, предполагающий продление до 2035 года 99-процентной льготы для пригородных пассажирских компаний (ППК) за использование инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). Проект опубликован для общественного... Проект опубликован для общественного... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах АО "Первая грузовая компания" (ПГК) на уровне "ВВВ-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочные... Краткосрочные... читать дальше

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Парламент Швейцарии в среду избрал главу МИД страны Иньяцио Кассиса новым президентом страны, сообщили швейцарские СМИ. В прошлом году он был выбран на пост вице-президента, поэтому его назначение президентом было, как отмечается, в большей степени формальностью. Это... В прошлом году он был выбран на пост вице-президента, поэтому его назначение президентом было, как отмечается, в большей степени формальностью. Это... читать дальше

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предостерег от попыток государства контролировать цены и порекомендовал использовать опыт в этом вопросе реформаторов начала 90-х годов. "Кроме либерализации цен, с которой часто... "Кроме либерализации цен, с которой часто... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Globaltrans Investment Plc на уровне "ВВВ-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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