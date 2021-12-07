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07 декабря 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,3358 руб.
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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3358 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9825 руб., максимальный - 74,635 руб. Была заключена 48221 сделка. Объем торгов составил 226894,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,03 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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