Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 477,2 млрд руб.

7 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 477,2 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62797,933 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 354,725 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3358 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9825 руб., максимальный - 74,635 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,9825 руб., максимальный - 74,635 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3751 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7704 руб. Минимальный курс евро составил 83,225 руб., максимальный - 84,1725 руб. Было заключено 6344 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,225 руб., максимальный - 84,1725 руб. Было заключено 6344 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6676 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5558 руб., максимальный - 11,92 руб. Было заключено 334 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5558 руб., максимальный - 11,92 руб. Было заключено 334 сделки.... читать дальше

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Президент США Джо Байден выразил сожаление, что не смог встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в конце октября в Риме, надеется увидеться лично в следующий раз. "К сожалению, не пришлось увидеться на встрече "двадцатки", но, надеюсь, в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за мировыми площадками и нефтью. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%). На позитиве... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%). На позитиве... читать дальше

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Алкогольные предприятия РФ в преддверии Нового года наращивают выпуск алкогольной продукции, больше всего самой востребованной - шампанского и водки, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей. Так, выпуск шампанских и игристых вин в ноябре составил... Так, выпуск шампанских и игристых вин в ноябре составил... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между РФ и ЮАР за 10 месяцев этого года составил $344 млн, что на 17,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Российский экспорт снизился на 74,9%, до $28,1 млн, импорт вырос на 4,1%, до $316... читать дальше

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Правительство РФ совместно с Минпромторгом разработает программу импортозамещения в области геологоразведки в феврале 2022 года, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания с представителями Минпромторга, Роснедр, "Росгеологии" на предприятии... читать дальше

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Кофе сорта арабика сегодня подорожал до максимума с октября 2011 года на опасениях по поводу поставок в связи с неблагоприятными погодными условиями в крупнейших странах-производителях, чрезмерной загруженностью портов и ростом транспортных расходов, пишет Trading... читать дальше

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Объем безналичных платежей в КНР в третьем квартале 2021 года увеличился на 6,3% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 1109,19 трлн юаней ($174 трлн), свидетельствуют данные Народного банка Китая. Китайские банки провели в июле-сентябре через системы... Китайские банки провели в июле-сентябре через системы... читать дальше

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Реализация масштабной программы газификации в России позволит к концу 2024 года сократить выбросы СО2 на 23 млн тонн, заявил заместитель начальника департамента - начальник управления ПАО "Газпром" Александр Ишков на VII международной конференции "Экологическая безопасность в... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся по итогам текущего года на 13,5% - до 344,7 млн единиц, прогнозирует International Data Corporation (IDC). Сентябрьский прогноз предусматривал рост на 14,2%. В четвертом квартале, как ожидается, поставки ПК в мире... В четвертом квартале, как ожидается, поставки ПК в мире... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в ноябре впервые с июля показали положительную динамику объема золота, приток составил 13,6 тонны на $838 млн, подсчитал World Gold Council (WGC). При этом в общей сложности с начала года мировые ETF продали...

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году на 6,5% и в среднем на 5,5% в 2022-2024 годах, говорится в отчете S&P о суверенном кредитном рейтинге республики. Ранее S&P ожидало ускорения темпов экономического роста в стране... читать дальше

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Фондовые индексы США демонстрируют активный рост в начале сессии во вторник благодаря надеждам, что новый штамм коронавируса окажет меньшее влияние на мировую экономику, чем предполагалось ранее. В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам... В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам... читать дальше

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