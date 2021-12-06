Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62443,208 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1381,959 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 52 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5639 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5301 руб., максимальный - 11,6049 руб. Было заключено 310 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5301 руб., максимальный - 11,6049 руб. Было заключено 310 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3001 руб. Минимальный курс евро составил 83,0075 руб., максимальный - 83,53 руб. Было заключено 5685 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,0075 руб., максимальный - 83,53 руб. Было заключено 5685 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7564 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5025 руб., максимальный - 74,08 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,5025 руб., максимальный - 74,08 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский рынок акций в ходе торгов растерял утренний рост и завершил торги в существенном минусе, оставшись под давлением продаж из-за геополитической напряженности вокруг РФ. В Азии индексы акций в понедельник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский... В Азии индексы акций в понедельник снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский... читать дальше

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Цены на нефть эталонных сортов продолжают расти более чем на 2% в ходе вечерних торгов в понедельник. "Участники рынка отходят от паники прошлой недели, вызванной распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон", корректируя цены в сторону повышения. Симптомы нового... "Участники рынка отходят от паники прошлой недели, вызванной распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон", корректируя цены в сторону повышения. Симптомы нового... читать дальше

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Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети ОАО "Российские железные дороги" во всех видах сообщения в январе-ноябре 2021 увеличились на 12,2%, по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, до 5,921 млн TEU, сообщили РЖД. В том числе во внутреннем... В том числе во внутреннем... читать дальше

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Россия и Индия создают целевую группы по газу для изучения возможности сотрудничества в области развития инфраструктуры, распределения, газомоторных проектов и водородной энергетики, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с... читать дальше

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Посевные площади под сельхозкультурами в РФ в 2022 году планируется расширить до 81,2 млн га, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперштаба, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. "Дальнейшему наращиванию объемов производства в 2022... "Дальнейшему наращиванию объемов производства в 2022... читать дальше

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Индия и Россия в понедельник заключили соглашение о совместном производстве более 500 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар Прадеш) на сумму более $677 млн, сообщила газета Нindustan Тimes. Как указывает издание, сделка была финализирована в... Как указывает издание, сделка была финализирована в... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в понедельник без единой динамики. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:58 мск увеличилось на 1,4% и достигло 35070,6 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:58 мск увеличилось на 1,4% и достигло 35070,6 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,65% - до 4567,9... Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,65% - до 4567,9... читать дальше

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Общее количество кредитных карт, эмитированных кредитными организациями РФ, в 3-м квартале 2021 года уменьшилось на 1,334 млн штук, или на 3,3%, до 38,994 млн штук, следует из материалов ЦБ РФ. В первом полугодии 2021 года кредитных карт стало больше на 1,185 млн штук,... В первом полугодии 2021 года кредитных карт стало больше на 1,185 млн штук,... читать дальше

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Американская нефтяная компания ConocoPhillips (SPB: COP) планирует капитальные расходы на 2022 год в размере $7,2 млрд, говорится в сообщении компании. Часть из этой суммы в размере $200 млн будет направлена на проекты по сокращению выбросов парниковых газов Scope 1 и 2... Часть из этой суммы в размере $200 млн будет направлена на проекты по сокращению выбросов парниковых газов Scope 1 и 2... читать дальше

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Полноценным органическим сельскохозяйственным производством с гуманным отношением к животным в свободном выпасе можно считать порядка 4% хозяйств, сообщила председатель "Гильдии журналистов в области медицины, здравоохранения и фармацевтики" Кристина Муравьева в... читать дальше

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Общий объем операций с использованием банковских карт, совершенных физлицами на территории РФ и за ее пределами с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, в 3-м квартале 2021 года составил 33,9 трлн рублей, что на 7,6% больше, чем во 2-м квартале,... читать дальше

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Цены производителей на живых свиней и полутуши, обвалившиеся в РФ в конце ноября, продолжают снижение, причем с ускорением, следует из материалов Минсельхоза. Так, по данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности ведомства на 1 декабря, за неделю цены на... Так, по данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности ведомства на 1 декабря, за неделю цены на... читать дальше

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