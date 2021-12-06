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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7564 руб.
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06 декабря 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7564 руб.

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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7564 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,5025 руб., максимальный - 74,08 руб. Было заключено 42180 сделок. Объем торгов составил 209412,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,0175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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