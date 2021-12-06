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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 7 декабря в размере 83,1138 руб.
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06 декабря 2021 года 13:01
ЦБ РФ установил курс евро с 7 декабря в размере 83,1138 руб.
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6 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 83,1138 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,68 коп. Это автоматическое сообщение.
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06 декабря 2021 года 16:42
Сборы топ-10 российских страховых компаний в январе-сентябре 2021 года выросли на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 990,1 млрд рублей, следует из статистики Банка России. Выплаты 10-ти крупнейших страховщиков увеличились на 32,2% и достигли... читать дальше
.06 декабря 2021 года 16:37
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-151 на 14 млрд 622,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.06 декабря 2021 года 16:18
Новый канцлер Австрии, представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер, в понедельник вступил в должность, сообщает австрийский телеканал ORF. Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера,... читать дальше
.06 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 85,67 пункта (2,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3827,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3937,53 (+0,63%) пункта,... читать дальше
.06 декабря 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,05/74,43 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.06 декабря 2021 года 15:57
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения в понедельник. Давление на индексы Гонконга и Шанхая оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться... читать дальше
.06 декабря 2021 года 15:48
Полмиллиона рабочих мест окажутся под угрозой из-за планов Европейского союза запретить эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, утверждают европейские поставщики автомобилей. Их заявление пополнило список предупреждений о последствиях... читать дальше
.06 декабря 2021 года 15:37
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии отнесения... читать дальше
.06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4,2 млрд руб.
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4,2 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 61,22 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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.06 декабря 2021 года 15:22
Европейское оборонное агентство (ЕОА) в своем ежегодном докладе сообщило, что расходы на цели обороны 26 стран Европейского союза, входящих в агентство, увеличились в 2020 году на 5% (до рекордных 198 млрд евро) по сравнению с 2019 годом. В целом их оборонные расходы растут... читать дальше
.06 декабря 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1971 руб. Минимальный курс евро составил 82,9975 руб., максимальный - 83,4625 руб. Было заключено 2503... читать дальше
.06 декабря 2021 года 15:06
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.06 декабря 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4218,93 (+14,18) руб./грамм; на серебро - 52,94 (-0,16) руб./грамм; на платину - 2212,2 (-25,91) руб./грамм; на палладий - 4215,97 (-68,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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