Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2518,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2517,84 млрд руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 декабря составили по Российской Федерации 2518,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2365,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2781,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2593,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 декабря составили 2517,84 млрд руб. против 2011,41728 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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