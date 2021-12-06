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Сборы топ-10 российских страховых компаний в январе-сентябре 2021 года выросли на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 990,1 млрд рублей, следует из статистики Банка России. Выплаты 10-ти крупнейших страховщиков увеличились на 32,2% и достигли... Выплаты 10-ти крупнейших страховщиков увеличились на 32,2% и достигли... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-151 на 14 млрд 622,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Новый канцлер Австрии, представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер, в понедельник вступил в должность, сообщает австрийский телеканал ORF. Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера,... Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 85,67 пункта (2,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3827,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3937,53 (+0,63%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения в понедельник. Давление на индексы Гонконга и Шанхая оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться... Давление на индексы Гонконга и Шанхая оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться... читать дальше

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Полмиллиона рабочих мест окажутся под угрозой из-за планов Европейского союза запретить эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, утверждают европейские поставщики автомобилей. Их заявление пополнило список предупреждений о последствиях... Их заявление пополнило список предупреждений о последствиях... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии отнесения... читать дальше

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Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 7 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 61,22 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Китае за 2021 год составил 682,85 млн тонн, увеличившись на 2% относительно прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) в понедельник. Таким образом, сбор зерновых в стране превышает 650 млн... Таким образом, сбор зерновых в стране превышает 650 млн... читать дальше

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Европейское оборонное агентство (ЕОА) в своем ежегодном докладе сообщило, что расходы на цели обороны 26 стран Европейского союза, входящих в агентство, увеличились в 2020 году на 5% (до рекордных 198 млрд евро) по сравнению с 2019 годом. В целом их оборонные расходы растут... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1971 руб. Минимальный курс евро составил 82,9975 руб., максимальный - 83,4625 руб. Было заключено 2503... Минимальный курс евро составил 82,9975 руб., максимальный - 83,4625 руб. Было заключено 2503... читать дальше

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Народный банк Китая (ЦБ страны) сегодня предоставил банкам 10 млрд юаней ($1,57 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Такой объем ликвидности НБК предоставляет третий день подряд. Такой объем ликвидности НБК предоставляет третий день подряд. Процентная ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на уровне 2,2%... Процентная ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на уровне 2,2%...

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ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4218,93 (+14,18) руб./грамм; на серебро - 52,94 (-0,16) руб./грамм; на платину - 2212,2 (-25,91) руб./грамм; на палладий - 4215,97 (-68,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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