06 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2021
Это автоматическое сообщение.
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06 декабря 2021 года 16:42
Сборы топ-10 российских страховых компаний в январе-сентябре 2021 года выросли на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 990,1 млрд рублей, следует из статистики Банка России.
Выплаты 10-ти крупнейших страховщиков увеличились на 32,2% и достигли... читать дальше
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06 декабря 2021 года 16:37
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-151 на 14 млрд 622,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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06 декабря 2021 года 16:18
Новый канцлер Австрии, представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер, в понедельник вступил в должность, сообщает австрийский телеканал ORF.
Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера,... читать дальше
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06 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 85,67 пункта (2,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3827,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3937,53 (+0,63%) пункта,... читать дальше
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06 декабря 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
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06 декабря 2021 года 15:57
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения в понедельник.
Давление на индексы Гонконга и Шанхая оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:48
Полмиллиона рабочих мест окажутся под угрозой из-за планов Европейского союза запретить эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, утверждают европейские поставщики автомобилей.
Их заявление пополнило список предупреждений о последствиях... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:37
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии отнесения... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 61,22 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:29
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Китае за 2021 год составил 682,85 млн тонн, увеличившись на 2% относительно прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) в понедельник.
Таким образом, сбор зерновых в стране превышает 650 млн... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:22
Европейское оборонное агентство (ЕОА) в своем ежегодном докладе сообщило, что расходы на цели обороны 26 стран Европейского союза, входящих в агентство, увеличились в 2020 году на 5% (до рекордных 198 млрд евро) по сравнению с 2019 годом. В целом их оборонные расходы растут... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1971 руб.
Минимальный курс евро составил 82,9975 руб., максимальный - 83,4625 руб. Было заключено 2503... читать дальше
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06 декабря 2021 года 15:06
Народный банк Китая (ЦБ страны) сегодня предоставил банкам 10 млрд юаней ($1,57 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.
Такой объем ликвидности НБК предоставляет третий день подряд.
Процентная ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на уровне 2,2%...
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06 декабря 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4218,93 (+14,18) руб./грамм; на серебро - 52,94 (-0,16) руб./грамм; на платину - 2212,2 (-25,91) руб./грамм; на палладий - 4215,97 (-68,21) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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