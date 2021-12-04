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ГЛАВНОЕ
Доступность продовольствия - ключевой критерий эффективности властей
Путин назвал доступность продовольствия и повышение объемов производства ключевым критерием эффективности властей в борьбе с ростом цен. Президент РФ также заявил о полном восстановлении рынка труда в России
 
Цены на одежду и обувь в 2022 году могут прибавить еще 15-25%
В 2021 году одежда и обувь подорожали на 10-15%, свидетельствуют данные Fashion Consulting Group. По мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% (в некоторые категориях выше)...
 
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Бизнес сможет заплатить налоги одним платежным поручением
Возможностью заплатить налоги "авансом" теперь смогут воспользоваться не только физлица, но и компании, и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма Единого налогового платежа (ЕНП) публикует "Российская газета". ЕНП - это...
 

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04 декабря 2021 года 17:43
Президент Турции Эрдоган изменил экспортный бренд страны на Turkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому экспортным брендом страны будет Trkiye. Как отмечает Hurriyet, соответствующий циркуляр опубликован в официальном издании Resmi Gazete. Теперь товары турецкого производства будут помечаться именно "Made...
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04 декабря 2021 года 16:12
В Москве с начала года построили 20 административно-деловых объектов
С начала года в Москве построили 20 объектов административно-делового назначения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Москве реализуется стратегия комплексного развития всех районов. Помимо жилья и...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 15:34
Сервис бронирования AmEx GBT выходит на открытый рынок через слияние со SPAC
Сервис корпоративного бронирования American Express Co. - American Express Global Business Travel (AmEx GBT) выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC Apollo Strategic Growth Capital при оценке в $5,3 млрд, говорится в сообщении AmEx GBT. О возможности заключения сделки...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 14:46
Эксперты прогнозируют рост прибыли китайских банков в 2021 году на 10%
Совокупная чистая прибыль китайских коммерческих банков вырастет по итогам 2021 года примерно на 10%, прогнозирует Bank of China Research Institute.

В ходе текущего года банковский сектор страны демонстрировал ускорение темпов роста, предоставляя более сильную поддержку...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 13:39
Президенты России и ЮАР договорились об объединении усилий в борьбе с COVID-19
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете...
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04 декабря 2021 года 13:18
Товарооборот между РФ и ОАЭ превысил $4 млрд - Мишустин
Россию и ОАЭ страны связывают дружественные и партнерские отношения, а взаимный товарооборот в 2021 году превысил 4 млрд долларов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются", - сказал...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 12:40
Индустриальные парки в Калужской области и Краснодарском крае получат господдержку почти на 600 млн руб.
Еще два российских индустриальных парка в 2021 году смогут получить федеральные субсидии на их развитие, следует из распоряжения, подписанного председателем российского правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Речь идет об индустриальных парках "Грабцево" в Калужской области и...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 12:06
В России за сутки зафиксировано более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 1 тыс. 215
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 тыс. 974 случая, умерли за сутки 1 тыс. 215 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 11:49
Число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире превысило 264,9 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 264 млн 950 тыс. 626, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 243 тыс. 474...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 11:41
Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 11:20
С 15 февраля квота на экспорт зерна из России может составить 14 млн тонн
Квота на экспорт зерна из РФ, которая начнет действовать с 15 февраля 2022 года, может составить 14 млн тонн, в том числе 9 млн тонн пшеницы, сообщили "Интерфаксу" источник на зерновом рынке, знакомый с обсуждением предложений.

Квота, как и в прошлом году, будет...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 11:04
Глава ФРБ Сент-Луиса: Федрезерву пора отказаться от чрезвычайного стимулирования
Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу.

ВВП страны уже превысил...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 10:49
Байден надеется, что Китай по примеру США будет продавать нефть из стратегического резерва
Китай пока не последовал примеру США и не продал часть нефти из своего стратегического запаса, однако, возможно, ещё пойдёт на этот шаг, заявил в пятницу американский президент Джо Байден.

"Китай пока не сделал это, однако в дальнейшем вполне может принять новые меры",...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 10:23
Восстановление сектора лизинга и финансирования EM Европы в 2022 году будет неравномерным - Fitch
Секторальный прогноз Fitch Ratings по финансовым и лизинговым компаниям в европейских странах с развивающейся экономикой (EM) на 2022 год является нейтральным. Он поддерживается макроэкономическим восстановлением на большинстве рынков, что способствует росту и подкрепляет...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 10:02
Рост смертности из-за COVID-19 в РФ в октябре составил 20,3% по сравнению с октябрем 2020 года - Голикова
Смертность в России в октябре текущего года увеличилась на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 года, весь прирост летальных исходов приходится на COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с...    читать дальше
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04 декабря 2021 года 09:43
ФАС возбудила в отношении "ММК" дело об административном правонарушении
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" дело об административном правонарушении, так как комбинат не предоставил запрашиваемые сведения, сообщило ведомство.

"ФАС потребовала от компании предоставить...    читать дальше
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