Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому экспортным брендом страны будет Trkiye. Как отмечает Hurriyet, соответствующий циркуляр опубликован в официальном издании Resmi Gazete. Теперь товары турецкого производства будут помечаться именно "Made...

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С начала года в Москве построили 20 объектов административно-делового назначения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В Москве реализуется стратегия комплексного развития всех районов. Помимо жилья и... "В Москве реализуется стратегия комплексного развития всех районов. Помимо жилья и... читать дальше

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Сервис корпоративного бронирования American Express Co. - American Express Global Business Travel (AmEx GBT) выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC Apollo Strategic Growth Capital при оценке в $5,3 млрд, говорится в сообщении AmEx GBT. О возможности заключения сделки... читать дальше

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Совокупная чистая прибыль китайских коммерческих банков вырастет по итогам 2021 года примерно на 10%, прогнозирует Bank of China Research Institute. В ходе текущего года банковский сектор страны демонстрировал ускорение темпов роста, предоставляя более сильную поддержку... В ходе текущего года банковский сектор страны демонстрировал ускорение темпов роста, предоставляя более сильную поддержку... читать дальше

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Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила пресс-служба Кремля. "Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете... "Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете...

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Россию и ОАЭ страны связывают дружественные и партнерские отношения, а взаимный товарооборот в 2021 году превысил 4 млрд долларов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются", - сказал... читать дальше

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Еще два российских индустриальных парка в 2021 году смогут получить федеральные субсидии на их развитие, следует из распоряжения, подписанного председателем российского правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Речь идет об индустриальных парках "Грабцево" в Калужской области и... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 тыс. 974 случая, умерли за сутки 1 тыс. 215 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 264 млн 950 тыс. 626, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 243 тыс. 474... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ в иностранной и... читать дальше

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Квота на экспорт зерна из РФ, которая начнет действовать с 15 февраля 2022 года, может составить 14 млн тонн, в том числе 9 млн тонн пшеницы, сообщили "Интерфаксу" источник на зерновом рынке, знакомый с обсуждением предложений. Квота, как и в прошлом году, будет... Квота, как и в прошлом году, будет... читать дальше

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Сильное восстановление экономики США и скачок инфляции означают, что Федеральной резервной системе пора отказаться от чрезвычайного стимулирования, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в пятницу. ВВП страны уже превысил... ВВП страны уже превысил... читать дальше

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Китай пока не последовал примеру США и не продал часть нефти из своего стратегического запаса, однако, возможно, ещё пойдёт на этот шаг, заявил в пятницу американский президент Джо Байден. "Китай пока не сделал это, однако в дальнейшем вполне может принять новые меры",... "Китай пока не сделал это, однако в дальнейшем вполне может принять новые меры",... читать дальше

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Секторальный прогноз Fitch Ratings по финансовым и лизинговым компаниям в европейских странах с развивающейся экономикой (EM) на 2022 год является нейтральным. Он поддерживается макроэкономическим восстановлением на большинстве рынков, что способствует росту и подкрепляет... читать дальше

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Смертность в России в октябре текущего года увеличилась на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 года, весь прирост летальных исходов приходится на COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" дело об административном правонарушении, так как комбинат не предоставил запрашиваемые сведения, сообщило ведомство. "ФАС потребовала от компании предоставить... "ФАС потребовала от компании предоставить... читать дальше

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