Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1933 руб.

Минимальный курс евро составил 83 руб., максимальный - 83,6725 руб. Было заключено 6903 сделки. Объем торгов составил 31317,11 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,3625 руб. за евро.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1933 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" снизило рейтинг компании "ОВК Финанс" до уровня "ruD" и изменило прогноз на стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Ранее действовал рейтинг на уровне "ruC" с развивающимся прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне "ruC" с развивающимся прогнозом. "Пересмотр кредитного рейтинга... "Пересмотр кредитного рейтинга... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63825,168 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 193,609 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций Сбербанка серии 001Р-SBERKS1 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-525-01481-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-525-01481-B-001P. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1933 руб. Минимальный курс евро составил 83 руб., максимальный - 83,6725 руб. Было заключено 6903 сделки.... Минимальный курс евро составил 83 руб., максимальный - 83,6725 руб. Было заключено 6903 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,651 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3 руб., максимальный - 73,9475 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,3 руб., максимальный - 73,9475 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5583 руб. Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,5949 руб. Было заключено 299 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,52 руб., максимальный - 11,5949 руб. Было заключено 299 сделок.... читать дальше

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В январе-сентябре 2021 года численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,6 млн человек, уровень бедности оценивается в 12,1%, сообщил Росстат. В январе-сентябре 2020 года численность бедных составляла 19,6 млн человек, уровень бедности... В январе-сентябре 2020 года численность бедных составляла 19,6 млн человек, уровень бедности... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги ростом индексов на 0,4-0,6%, завершил пятницу снижением. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали позитивный настрой, вечером - негативный. Европейские рынки акций в начале торгов демонстрировали позитивный настрой, вечером - негативный. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги... читать дальше

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Минэкономразвития РФ направило в правительство согласованный с министерствами законопроект о внесении изменений в закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", предполагающих обязательную верификацию отчетов о выбросах парниковых газов, сообщил "Интерфаксу" источник,... читать дальше

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Котировки российских еврооблигаций заметно выросли за неделю, отыгрывая снижение геополитических рисков, что транслировалось в падение доходностей на 20-26 базисных пунктов; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ. При этом американские казначейские... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ЗАО "Лизинговая компания "Роделен" серии 001P-03 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-19014-J-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-19014-J-001P. Облигации... Облигации... читать дальше

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Прогноз для банковских секторов в регионе СНГ+ на 2022 год является нейтральным, говорится в сообщении Fitch Ratings. "Мы полагаем, что операционные условия останутся благоприятными для кредитных организаций в странах региона (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия,... "Мы полагаем, что операционные условия останутся благоприятными для кредитных организаций в странах региона (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия,... читать дальше

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Рост российской экономики в 2022 году может составить 1,5%, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. По мнению эксперта, следующий год привнесет с высокой долей вероятности сильную финансовую волатильность, создав очень негативный фон с точки... По мнению эксперта, следующий год привнесет с высокой долей вероятности сильную финансовую волатильность, создав очень негативный фон с точки... читать дальше

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ОАО "Асфальтобетонный завод N1" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря. Первоначально... Первоначально... читать дальше

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В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) поднялся до 69,1 пункта с октябрьского уровня в 66,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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В Москве в этом году будет введено в эксплуатацию рекордные 14 млн кв. м недвижимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу. "В этом году Москва поставит исторический рекорд. В городе будет введено порядка 14 млн кв. м недвижимости. За год мы построили дома, в... "В этом году Москва поставит исторический рекорд. В городе будет введено порядка 14 млн кв. м недвижимости. За год мы построили дома, в... читать дальше

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