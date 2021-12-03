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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1933 руб.
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03 декабря 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1933 руб.

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3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1933 руб.

Минимальный курс евро составил 83 руб., максимальный - 83,6725 руб. Было заключено 6903 сделки. Объем торгов составил 31317,11 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,3625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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