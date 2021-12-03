03 декабря 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.12 по 12.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.12.2021
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Октябрь 2021
|06.12.2021
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Октябрь 2021
|07.12.2021
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Октябрь 2021
|07.12.2021
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Октябрь 2021
|07.12.2021
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2021
|07.12.2021
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Декабрь 2021
|07.12.2021
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Декабрь 2021
|07.12.2021
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Октябрь 2021
|07.12.2021
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|III квартал 2021
|07.12.2021
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Ноябрь 2021
|08.12.2021
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Декабрь 2021
|08.12.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 ноября по 03 декабря
|09.12.2021
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Октябрь 2021
|09.12.2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Октябрь 2021
|09.12.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 ноября
|09.12.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 ноября
|09.12.2021
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Октябрь 2021
|10.12.2021
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Октябрь 2021
|10.12.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2021
|10.12.2021
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Октябрь 2021
|10.12.2021
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Октябрь 2021
|10.12.2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Ноябрь 2021
|10.12.2021
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Декабрь 2021
|10.12.2021
|22:00
|Бюджет США
|Ноябрь 2021
Это автоматическое сообщение.
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03 декабря 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 06.12 по 12.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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