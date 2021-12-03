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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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03 декабря 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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3 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.12 по 12.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
06.12.2021 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Октябрь 2021
06.12.2021 12:00 Объемы розничных продаж в Италии Октябрь 2021
07.12.2021 10:00 Промышленное производство в Германии Октябрь 2021
07.12.2021 10:45 Внешнеторговый баланс Франции Октябрь 2021
07.12.2021 13:00 Изменение ВВП еврозоны III квартал 2021
07.12.2021 13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Декабрь 2021
07.12.2021 13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Декабрь 2021
07.12.2021 16:30 Внешнеторговый баланс США Октябрь 2021
07.12.2021 16:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США III квартал 2021
07.12.2021 18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Ноябрь 2021
08.12.2021 18:00 Процентная ставка Банка Канады Декабрь 2021
08.12.2021 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 27 ноября по 03 декабря
09.12.2021 10:00 Баланс счета текущих операций Германии Октябрь 2021
09.12.2021 10:00 Внешнеторговый баланс Германии Октябрь 2021
09.12.2021 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 ноября
09.12.2021 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 ноября
09.12.2021 18:00 Запасы на оптовых складах США Октябрь 2021
10.12.2021 10:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Октябрь 2021
10.12.2021 10:00 Изменение потребительских цен в Германии Ноябрь 2021
10.12.2021 10:00 Промышленное производство в Великобритании Октябрь 2021
10.12.2021 12:00 Промышленное производство в Италии Октябрь 2021
10.12.2021 16:30 Изменение потребительских цен в США Ноябрь 2021
10.12.2021 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Декабрь 2021
10.12.2021 22:00 Бюджет США Ноябрь 2021

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Опубликовано /Финмаркет/
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Первоначально...    читать дальше
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Высокая положительная...    читать дальше
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03 декабря 2021 года 17:24
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Банк подал заявку в Комиссию по регулированию...    читать дальше
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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" ("ЛКМБ-РТ") серии 001Р объемом до 1 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций НАО "ПКБ" ("Первое коллекторское бюро") серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер -...    читать дальше
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03 декабря 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 06.12 по 12.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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03 декабря 2021 года 17:11
Ноябрьский рост числа рабочих мест в США оказался минимальным с декабря 2020 года
В ноябре количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, свидетельствуют данные Минтруда.

В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось...    читать дальше
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Путин поручил продлить до июля программу возмещения комиссий для МСП при использовании СБП
Правительство РФ совместно с ЦБ должно обеспечить продление программы возмещения комиссий для малых и средних предприятий (МСП) при использовании Системы быстрых платежей (СБП) до 1 июля 2022 года, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам 13-го...    читать дальше
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03 декабря 2021 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 6 по 13 декабря
В среду, 8 декабря, в Италии праздник - Непорочное зачатие Девы Марии.

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03 декабря 2021 года 16:51
Фондовые индексы АТР преимущественно выросли, кроме Гонконга
По итогам торгов в пятницу азиатские фондовые рынки в основном выросли, кроме рынка Гонконга.

Инвесторы продолжили следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет...    читать дальше
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