Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 декабря

3 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 4 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4204,75 (-23,55) руб./грамм; на серебро - 53,1 (-1,33) руб./грамм; на платину - 2238,11 (-2,6) руб./грамм; на палладий - 4284,18 (+143,27) руб./грамм.

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ОАО "Асфальтобетонный завод N1" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 2 декабря до 15:00 МСК 3 декабря. Первоначально... Первоначально... читать дальше

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В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) поднялся до 69,1 пункта с октябрьского уровня в 66,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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В Москве в этом году будет введено в эксплуатацию рекордные 14 млн кв. м недвижимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу. "В этом году Москва поставит исторический рекорд. В городе будет введено порядка 14 млн кв. м недвижимости. За год мы построили дома, в... "В этом году Москва поставит исторический рекорд. В городе будет введено порядка 14 млн кв. м недвижимости. За год мы построили дома, в... читать дальше

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ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 5 млн 479,620 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 91,3% выпуска. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 91,3% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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Спрос на кредитные карты в США достиг максимального уровня с допандемийного 2019 года. Около 27% американцев обращались в банки с заявками на выдачу кредитных карт за двенадцать месяцев, которые завершились в октябре, свидетельствуют данные Федерального резервного банка... Около 27% американцев обращались в банки с заявками на выдачу кредитных карт за двенадцать месяцев, которые завершились в октябре, свидетельствуют данные Федерального резервного банка... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 9,13% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... читать дальше

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Общий объем премий российских страховщиков увеличился на 19,4% за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным показателем 9 месяцев 2020 года и составил 1,356 трлн рублей, согласно данным статистики Банка России, опубликованным в пятницу. Высокая положительная... Высокая положительная... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "Группа компаний "ЕКС" (Ярославль) серии БО-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-02800-A. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-02800-A. Параметры займы пока... Параметры займы пока... читать дальше

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Американский банк Citigroup Inc. подал заявку на лицензию на осуществление операций с ценными бумагами в Китае, стремясь расширить присутствие в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Банк подал заявку в Комиссию по регулированию... Банк подал заявку в Комиссию по регулированию... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" ("ЛКМБ-РТ") серии 001Р объемом до 1 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00065-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00065-L-001P-02E. В рамках... В рамках... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций НАО "ПКБ" ("Первое коллекторское бюро") серии 001Р-03 объемом до 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.12 по 12.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В ноябре количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 210 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года, свидетельствуют данные Минтруда. В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось... В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 546 тыс., а не на 531 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Правительство РФ совместно с ЦБ должно обеспечить продление программы возмещения комиссий для малых и средних предприятий (МСП) при использовании Системы быстрых платежей (СБП) до 1 июля 2022 года, говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам 13-го... читать дальше

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В среду, 8 декабря, в Италии праздник - Непорочное зачатие Девы Марии. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам торгов в пятницу азиатские фондовые рынки в основном выросли, кроме рынка Гонконга. Инвесторы продолжили следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет... Инвесторы продолжили следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет... читать дальше

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