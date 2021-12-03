Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5722 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5536 руб., максимальный - 11,5999 руб. Было заключено 65 сделок. Объем торгов составил 241,34 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,563 руб. за юань.

3 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 687 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5722 руб.

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По итогам 9 месяцев прибыль российских страховщиков сократилась к уровню аналогичного периода 2020 года на 17,7% - до 189,7 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за 3-й квартал этого года, подготовленном Банком... читать дальше

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Практически каждый пятый россиянин (19%) старше 45 лет после выхода на пенсию хотел бы продолжить работать, даже если уровень доходов будет позволять полностью уйти на заслуженный отдых, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 83,2406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 73,7426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав... "В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав... читать дальше

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Экспорт пшеницы из РФ в ноябре оказался ниже среднегодового значения для этого месяца за 5 лет. Цены на зерно на внутреннем рынке остаются ниже уровня декабря 2020 года, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу"... Как сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав... "В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,73 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3948,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3976,74 (+0,74%) пункта,... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда их снижение составляло 0,4%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Правительство России утвердило правила отбора наиболее важных и перспективных туристических маршрутов, они вступят в силу 1 июля 2022 года, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров. "Самые значимые туристические маршруты получат статус национальных. Они будут... "Самые значимые туристические маршруты получат статус национальных. Они будут... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 26 ноября по 3 декабря) - 74,326 руб. за доллар, максимальное значение - 76,6031 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,28 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,32/74,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 19 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,02/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,68/84 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 72...

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Сегодня фондовые рынки стран Западной Европы торгуются в плюсе и могут завершить ростом неделю, несмотря на распространение нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", которое, как боятся многие, может негативно сказаться на экономике. Сводный индекс крупнейших... Сводный индекс крупнейших... читать дальше

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В 2022 году прожиточный минимум в Петербурге составит 13 тыс. 160 рублей, сообщается в опубликованных сегодня поправках к постановлению городского правительства о величине прожиточного минимума. "Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на 2022 год:... "Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на 2022 год:... читать дальше

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