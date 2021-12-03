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Банк России считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, а также выявления такой потребности со стороны участников рынка, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Наблюдательный совет германского автопроизводителя Daimler AG одобрил бизнес-план Mercedes-Benz, который предусматривает инвестиции в объеме свыше 60 млрд евро в 2022-2026 гг. В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до... В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до... читать дальше

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Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это... Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это... читать дальше

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Американская компания ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у британо-голландской Royal Dutch Shell активов в Пермском бассейне примерно за $9,5 млрд. Ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки,... Ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $400 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Рынок акций США продемонстрировал вчера рост. Две предыдущих сессии рынок заканчивал в минусе, что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch. "Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность,... "Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность,... читать дальше

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Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,71-73,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8 руб. (+16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 7,75 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 83,3775... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8075... читать дальше

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Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за временное продление финансирования правительства до середины февраля 2022 года, сообщает The Hill. Согласно результатам голосования 221 член Палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля,... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением. Инвесторы продолжили оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон". Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения... Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 74,0637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 83,8105 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 83,8105 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Промышленное производство во Франции Промышленное производство во Франции ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63631,559 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 189,908 млрд руб., или на...

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