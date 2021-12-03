03 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Октябрь 2021
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Октябрь 2021
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2021
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2021
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Ноябрь 2021
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2021
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Октябрь 2021
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03 декабря 2021 года 09:07
Банк России считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, а также выявления такой потребности со стороны участников рынка, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:51
Наблюдательный совет германского автопроизводителя Daimler AG одобрил бизнес-план Mercedes-Benz, который предусматривает инвестиции в объеме свыше 60 млрд евро в 2022-2026 гг.
В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:43
Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.
Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:33
Американская компания ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у британо-голландской Royal Dutch Shell активов в Пермском бассейне примерно за $9,5 млрд.
Ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки,... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,94 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $400 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:25
Рынок акций США продемонстрировал вчера рост. Две предыдущих сессии рынок заканчивал в минусе, что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch.
"Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность,... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:20
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,71-73,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8 руб. (+16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 7,75 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 83,3775... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8075... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:14
Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за временное продление финансирования правительства до середины февраля 2022 года, сообщает The Hill. Согласно результатам голосования 221 член Палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля,... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:06
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением. Инвесторы продолжили оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон".
Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения... читать дальше
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03 декабря 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 74,0637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,91 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 83,8105 руб. По сравнению с...
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03 декабря 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Промышленное производство во Франции
... читать дальше
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02 декабря 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63631,559 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 189,908 млрд руб., или на...
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