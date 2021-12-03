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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0637 руб., евро - 83,8105 руб.
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03 декабря 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0637 руб., евро - 83,8105 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 74,0637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 83,8105 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,49 коп.
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03 декабря 2021 года 09:07
ЦБ РФ считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований регулирования
Банк России считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, а также выявления такой потребности со стороны участников рынка, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:51
Наблюдательный совет германского автопроизводителя Daimler AG одобрил бизнес-план Mercedes-Benz, который предусматривает инвестиции в объеме свыше 60 млрд евро в 2022-2026 гг. В рамках этого плана Mercedes планирует перейти на выпуск исключительно электромобилей до... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:43
Цены на нефть растут в пятницу после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:33
Американская компания ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у британо-голландской Royal Dutch Shell активов в Пермском бассейне примерно за $9,5 млрд. Ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки,... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,94 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,59 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $30 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $400 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:25
Рынок акций США продемонстрировал вчера рост. Две предыдущих сессии рынок заканчивал в минусе, что, возможно, подтолкнуло трейдеров к покупке подешевевших акций, отмечает MarketWatch. "Похоже, что основной проблемой инвесторов по-прежнему остается неопределенность,... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:20
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,71-73,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8 руб. (+16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 7,75 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 83,3775... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,8075... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:14
Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за временное продление финансирования правительства до середины февраля 2022 года, сообщает The Hill. Согласно результатам голосования 221 член Палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля,... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:06
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в четверг снижением. Инвесторы продолжили оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон". Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения... читать дальше
.03 декабря 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 74,0637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 83,8105 руб. По сравнению с...
.03 декабря 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:45 Промышленное производство во Франции ... читать дальше
.02 декабря 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 декабря выросла на 0,30% и составила 63631,559 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63631,559 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 189,908 млрд руб., или на...
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