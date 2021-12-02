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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5938 руб.
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02 декабря 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5938 руб.

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2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5938 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5366 руб., максимальный - 11,6559 руб. Было заключено 273 сделки. Объем торгов составил 533,75 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,541 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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