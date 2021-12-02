ЦБ РФ установил курс евро с 3 декабря в размере 83,8105 руб.

2 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 83,8105 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,49 коп.

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ООО "МФК "Мани Мен" завершило размещение 3-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых,... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых,... читать дальше

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Минэкономразвития разработало и внесло в правительство паспорт федерального проекта "Политика низкоуглеродного развития", который должен войти в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием... читать дальше

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"Транснефть" планирует капитальные затраты на 2022 год с учетом "НМТП" в 210 млрд рублей, в 2021 году - на уровне 196-200 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Максим Гришанин. "Вы видите, что мы в 2021 году видим капвложения... "Вы видите, что мы в 2021 году видим капвложения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9103 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,51 руб., максимальный - 74,59 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,51 руб., максимальный - 74,59 руб. Было заключено... читать дальше

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Министры ОПЕК+ договорились о сохранении плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Один из источников "Интерфакса" сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+, который продлился менее часа.... Один из источников "Интерфакса" сообщил, что это стало понятно уже после заседания министерского комитета ОПЕК+, который продлился менее часа.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило корпоративный рейтинг крупнейшего российского автодилера АО "Рольф" до "B1" с "Ba3", рейтинг вероятности дефолта - до "B1-PD" с "Ba3-PD". При этом рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего... читать дальше

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Площадку для торгов электроэнергией в рамках общего рынка этого товара для стран ЕАЭС планируется выбрать в следующем году, сообщил на Евразийском конгрессе глава российской ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров. "В 2022 году мы должны определиться с площадкой,... "В 2022 году мы должны определиться с площадкой,... читать дальше

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Мир стоит на пороге энергоперехода, планируется масштабное внедрение возобновляемой энергетики, развитие электротранспорта, водородной энергетики, регулирование углеродных выбросов, борьба за углеродную нейтральность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в приветственном слове... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен в ноябре составил 134,4 пункта, достигнув... Индекс продовольственных цен в ноябре составил 134,4 пункта, достигнув... читать дальше

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ООО "Главторг" планирует в один из дней с 9 по 14 декабря провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. Первоначально компания планировала провести сбор заявок на выпуск с 29 ноября по 2... Первоначально компания планировала провести сбор заявок на выпуск с 29 ноября по 2... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 28 тыс. - до 222 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 194 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 199 тыс.... читать дальше

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Еврокомиссия утвердила стратегию Global Gateway ("Глобальные ворота"), в рамках которой на развитие инфраструктуры во всем мире до 2027 года планируется привлечь 300 млрд евро. Она должна стать ответом Европейского союза на китайскую инициативу "Один пояс, один путь", передает... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-149 на 24 млрд 776,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО за 9 месяцев 2021 года выросла в 3,97 раза, до $233,9 млн, сообщила компания. Выручка увеличилась на 9,3%, до $526,1 млн. Показатель EBITDA вырос на 10,8%, до $363 млн. Рентабельность EBITDA... Рентабельность EBITDA... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и облигаций компании на уровне "AА+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ФПК установлен на... "Кредитный рейтинг ФПК установлен на... читать дальше

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Цены на недвижимость в Великобритании могут вырасти на 5% в 2022 году в среднем по стране и на 3% в Лондоне, свидетельствуют данные портала недвижимости Rightmove. Росту цен будут способствовать активный спрос со стороны покупателей и исторически небольшой объем... Росту цен будут способствовать активный спрос со стороны покупателей и исторически небольшой объем... читать дальше

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