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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6409 руб.
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02 декабря 2021 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6409 руб.

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2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6409 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6019 руб., максимальный - 11,8155 руб. Было заключено 77 сделок. Объем торгов составил 423,89 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6179 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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