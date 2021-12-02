Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -769,7 млрд руб.

2 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 декабря по данным на начало операционного дня выросло до -769,7 млрд руб.

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Минимальное значение за неделю (с 25 ноября по 2 декабря) - 74,6413 руб. за доллар, максимальное значение - 76,6031 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,91 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,41/74,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 68 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,08/84,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,63/74,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 85 коп., средний...

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ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters. "Наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 4-4,5%, и мы не видим двузначный уровень ключевой ставки в следующем году", -... "Наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 4-4,5%, и мы не видим двузначный уровень ключевой ставки в следующем году", -... читать дальше

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Премьер России Михаил Мишустин считает, что ресурсы Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития должны более эффективно привлекаться для финансирования климатических проектов стран Евразийского экономического союза... читать дальше

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Инфляция в 2022 году вернется к 4-4,5%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters. Она отметила, что это "заслуживает доверия". Она отметила, что это "заслуживает доверия". Как сообщалось, накануне глава ЦБ РФ на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявила,... Как сообщалось, накануне глава ЦБ РФ на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявила,... читать дальше

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В России три четверти от общего количества договоров микрозаймов заключаются под процентную ставку от 292% до 365% годовых (максимальный уровень по действующему сейчас закону), сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков на конференции по... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы снижаются в ходе сегодняшних торгов, следуя отрицательной динамике основных биржевых индексов США на закрытие сессии в среду. Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название... читать дальше

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АО "АвтоВАЗ" снизило продажи автомобилей Lada в РФ в ноябре год к году на "высокой базе" на 30,7%, увеличив их в сравнении с сентябрем текущего года на 3,1%, сообщила компания. За ноябрь в РФ было продано 26,373 тыс. автомобилей Lada. Их продажи в РФ падают в годовом выражении... читать дальше

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Объем рынка по продаже доступов в скомпрометированные сети компаний из России и стран СНГ сократился в период со второй половины 2020 года по первую половину текущего до $48 тыс. со $142 тыс. годом ранее, следует из исследования Hi-Tech Crime Trends компании... читать дальше

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Объем рынка кардинга (продажи в даркнете украденных данных банковских карт в виде дампов или текста) в России и странах СНГ в период со второй половины 2020 года по первую половину текущего сократился на 77%, до $270 тыс. с $1,21 млн годом ранее, говорится в исследовании Hi-Tech... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6409 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6019 руб., максимальный - 11,8155 руб. Было заключено 77 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,6019 руб., максимальный - 11,8155 руб. Было заключено 77 сделок.... читать дальше

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Выручка ПАО АФК "Система" в 3-м квартале 2021 года выросла на 21,8% и составила 225,118 млрд рублей по сравнению с 184,890 млрд руб. в июле-сентябре 2020 года, говорится в отчетности компании. Выручка компании за январь-сентябрь увеличилась на 15,7% - до 576,662 млрд... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-149 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9807% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1349 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0637 руб. По... читать дальше

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