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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 19 ноября по 26 ноября на 909 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4029 тыс. баррелей
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01 декабря 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 19 ноября по 26 ноября на 909 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4029 тыс. баррелей
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1 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 909 тыс. баррелей - до 433,111 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4029 тыс. баррелей и составили 215,422 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2160 тыс. баррелей, достигнув 123,877 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 332 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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