Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,694 руб.

Минимальный курс евро составил 83,42 руб., максимальный - 83,9875 руб. Было заключено 2764 сделки. Объем торгов составил 13434,97 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,6175 руб. за евро.

1 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,694 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63441,651 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 901,553 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6783 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9031 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7175 руб., максимальный - 74,1425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,7175 руб., максимальный - 74,1425 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8722 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7141 руб. Минимальный курс евро составил 83,45 руб., максимальный - 83,99 руб. Было заключено 6848 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,45 руб., максимальный - 83,99 руб. Было заключено 6848 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6039 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5775 руб., максимальный - 11,7851 руб. Было заключено 383... Минимальный курс юаня составил 11,5775 руб., максимальный - 11,7851 руб. Было заключено 383... читать дальше

.

За январь-сентябрь 2021 года ВВП РФ вырос на 4,6% к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало рост за 9 месяцев 2021 года также на 4,6%. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития, которое раньше оценивало рост за 9 месяцев 2021 года также на 4,6%. Две недели назад Росстат опубликовал первую... Две недели назад Росстат опубликовал первую... читать дальше

.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в октябре 2021 года снизился на 2,4% по сравнению с октябрем прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). "Данные приведены без учета единовременной денежной выплаты в... "Данные приведены без учета единовременной денежной выплаты в... читать дальше

.

В январе-сентябре 2021 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 19 трлн... читать дальше

.

Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2021 года снизились на 1,2% после снижения на 2% в сентябре, роста на 3,4% в августе, на 3,5% в июле и на 3,4% в июне, в мае отмечено снижение цен производителей на 0,9%, в апреле - на 0,2%, в марте было значительное повышение - на... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 22 по 29 ноября 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%. С начала года бензин подорожал на 7,7%. По данным Росстата, к 23 ноября... По данным Росстата, к 23 ноября... читать дальше

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2021 года составил 2% после повышения на1,5% в августе, на 2,2% в июле, на 4,9% - в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщила Федеральная... читать дальше

.

В октябре оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за октябрь 2020 года на 4,1% - до 3 трлн 462,4 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя замедлился после повышения на 5,6% в сентябре.... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2021 года вырос на 6,5% в годовом выражении после роста на 4,6% в сентябре (пересмотренные данные), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении в... читать дальше

.

Цены на плодоовощную продукцию в РФ (в среднем на 7 позиций, отслеживаемых Росстатом) с 23 по 29 ноября снизились на 0,38%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Темпы снижения ускорились. Неделей ранее они составили 0,1%. Темпы снижения ускорились. Неделей ранее они составили 0,1%. В... В... читать дальше

.

Потребительские цены в РФ за период с 23 по 29 ноября 2021 года выросли на 0,46%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (со 16 по 22 ноября) цены увеличились на 0,2%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,96%, с... С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,96%, с... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Инкаб" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00064-L. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00064-L. Компания впервые выходит на публичный... Компания впервые выходит на публичный...

.

Цены на нефть продолжают укрепляться в ходе торгов в среду, хоть и замедлили темпы роста после выхода официальных данных о запасах сырья в США. Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 909 тыс. баррелей - до 433,11 млн баррелей, показали... Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 909 тыс. баррелей - до 433,11 млн баррелей, показали... читать дальше

.