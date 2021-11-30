ЦБ РФ установил курс евро с 1 декабря в размере 84,8234 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 84,8234 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,14 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,7065 руб. Минимальный курс евро составил 83,72 руб., максимальный - 85,225 руб. Было заключено 8830 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,72 руб., максимальный - 85,225 руб. Было заключено 8830 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6168 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9675 руб., максимальный - 75,12 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,9675 руб., максимальный - 75,12 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 176 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7201 руб. Минимальный курс юаня составил 11,624 руб., максимальный - 11,7814 руб. Было заключено 424 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,624 руб., максимальный - 11,7814 руб. Было заключено 424 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся падением, к вечеру вышел в плюс на заявлениях президента РФ Владимира Путина на инвестфоруме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", в то время как внешние биржевые площадки подавали негативные сигналы и дешевела нефть из-за опасений замедления мировой... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов во вторник и опускаются более чем на 3%. Котировки находятся под давлением с конца прошлой недели на фоне сообщений о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон". В пятницу стоимость контрактов на марку WTI рухнула на 13%, Brent -... читать дальше

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Банк России и Минфин подготовили законопроект, который расширяет деятельность форекс-дилеров: эти компании смогут заключать краткосрочные договоры на производные финансовые инструменты срочностью менее трех дней - то есть "договоры на разницу цен" или так называемые... читать дальше

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Результаты ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 в связи с появлением нового штамма "омикрон" будут действовать не трое, а только двое суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и... "С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и... читать дальше

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Цены на нефть могут подняться до $125 за баррель в следующем году и достичь $150 за баррель в 2023 году, прогнозируют аналитики J.P. Morgan Chase & Co. Это обусловлено тем, что ОПЕК+ "крепко держит руку на пульсе" нефтяного рынка. Участники соглашения вернули себе... Это обусловлено тем, что ОПЕК+ "крепко держит руку на пульсе" нефтяного рынка. Участники соглашения вернули себе... читать дальше

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Россия к 2030 году планирует существенно нарастить производство картофеля и плодоовощной продукции в организованном секторе. Как сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на заседании комитета по агропродовольственной политике Совета... Как сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на заседании комитета по агропродовольственной политике Совета... читать дальше

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Правительство направило бюджету Фонда социального страхования свыше 53 млрд рублей для обеспечения его устойчивости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Распространение коронавируса оказало серьёзную нагрузку на Фонд социального страхования. Выросли расходы на оплату... читать дальше

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Бизнес-объединение "Деловая Россия" предлагает сузить круг непубличных акционерных обществ (АО), которые правительство намерено освободить от обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности, рассказал "Интерфаксу" член генерального совета "Деловой России", председатель... читать дальше

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Прогнозируемая добыча нефти "Татнефти" в 2021 году - 27,8 млн тонн, в 2022 году - 28,3 млн тонн с учетом действия ограничений ОПЕК+, сообщается в презентации, размещенной на сайте компании. Объем производства нефтепродуктов на ТАНЕКО в 2021 году ожидается на уровне... Объем производства нефтепродуктов на ТАНЕКО в 2021 году ожидается на уровне... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка меняются без единой динамики. Давление на рынок оказывают опасения по поводу нового штамма коронавируса. Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в... Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в... читать дальше

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Экономика Турции в третьем квартале выросла на 7,4% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные статистического института страны (TurkStat). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 7,5%, сообщает Trading Economics. Во втором квартале,... Во втором квартале,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7329 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,225 руб., максимальный - 75,1025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,225 руб., максимальный - 75,1025 руб. Было... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в октябре 2021 года увеличилась на 207,6 млрд рублей, или на 0,3%, до 60 трлн 813,7 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-октябре 2021 года выросла на 3,7%. В... В... читать дальше

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