Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3158 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1378,24 млрд руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 ноября составили по Российской Федерации 3158 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2947,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3185,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3035 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 ноября составили 1378,24 млрд руб. против 1387,59913 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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