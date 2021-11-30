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Топливозаправка в аэропортах РФ в ноябре этого года подорожала относительно октября в среднем на 5,3%, до 60,539 тыс. руб. за тонну, свидетельствует статистика Росавиации. Относительно начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 29,7%. Относительно начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 29,7%. Подняли цены... Подняли цены... читать дальше

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Сбербанк с 30 ноября повысил ставки по "СберВкладу" и "СберВкладу прайм", говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная эффективная ставка по "СберВкладу" с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, для держателей годовой подписки "СберПрайм+" - до... Максимальная эффективная ставка по "СберВкладу" с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, для держателей годовой подписки "СберПрайм+" - до... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Селектел" на уровне "ruA" и изменило прогноз на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Установление позитивного прогноза связано с ожиданиями агентства по улучшению показателей... "Установление позитивного прогноза связано с ожиданиями агентства по улучшению показателей... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,66 пункта (0,945%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3842,88 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 22,56 пункта (1,377%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 22,56 пункта (1,377%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 26 ноября купил валюту расчетами "завтра" на 26,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. До этого ЦБ РФ отразил покупку валюты на 44,3 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что больше среднего значения за последние дни. До этого ЦБ РФ отразил покупку валюты на 44,3 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что больше среднего значения за последние дни. Это обычная... Это обычная... читать дальше

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Цены на продовольственные товары будут находиться вблизи максимумов за последние десять лет из-за высокой стоимости энергоресурсов и транспортных расходов, неблагоприятной погоды и укрепления доллара, считают эксперты Rabobank. "Инфляция в секторе продовольственных... "Инфляция в секторе продовольственных... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал падением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры после локального отскока накануне, на рынках сохраняются опасения замедления мировой экономики из-за введения коронавирусных ограничений. По итогам... По итогам... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,28/75,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи...

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Республиканцы в Сенате США в понедельник заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на следующий финансовый год. Как сообщают американские СМИ, 45 сенаторов поддержали прекращение дебатов по оборонному бюджету, в то время как 51 выступили "против".... Как сообщают американские СМИ, 45 сенаторов поддержали прекращение дебатов по оборонному бюджету, в то время как 51 выступили "против".... читать дальше

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Группа "Самолет" по итогам 10 месяцев 2021 года увеличила объем продаж недвижимости на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 603,9 тыс. кв. м, сообщила компания. По данным неаудированной управленческой отчетности объем продаж в стоимостном выражении... По данным неаудированной управленческой отчетности объем продаж в стоимостном выражении... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -666,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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С начала года в Москве построено и введено в эксплуатацию более 12 млн кв. метров различной недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв. "В Москве продолжается ввод в эксплуатацию... "В Москве продолжается ввод в эксплуатацию... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро и иены. Трейдеры оценивают заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата... Трейдеры оценивают заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата... читать дальше

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Проект правительственного решения по инвестиционной программе и финансовому плану ОАО "Российские железные дороги" на ближайшую трехлетку, которые планируется рассмотреть на текущей неделе, предполагает CAPEX в 2022 году в 1,02 трлн руб., что потребует индексации тарифов на 6,8%... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 ноября составили по Российской Федерации 3158 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2947,3 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 262 млн 202 тыс. 422, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше

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