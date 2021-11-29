Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7382 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,629 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 424 сделки. Объем торгов составил 824,42 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,687 руб. за юань.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 778 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7382 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62847,779 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 626,296 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 778 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7382 руб. Минимальный курс юаня составил 11,629 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 424 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,629 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 424 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7838 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2425 руб., максимальный - 75,255 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,2425 руб., максимальный - 75,255 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3814 руб. Минимальный курс евро составил 83,6825 руб., максимальный - 85 руб. Было заключено 9174 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,6825 руб., максимальный - 85 руб. Было заключено 9174 сделки.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги существенным ростом индексов, и завершил понедельник в хорошем плюсе. Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой, несмотря на беспокойство из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции... Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой, несмотря на беспокойство из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются в ходе торгов в понедельник, но к вечеру несколько сбавили темпы. В пятницу стоимость сырья обвалилась более чем на 10% из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Стоимость январских фьючерсов на Brent на... Стоимость январских фьючерсов на Brent на... читать дальше

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Аналитики ЦБ РФ оценивают потенциал спроса на ипотеку на уровне 3-4 млн домохозяйств до середины 2025 года, или в среднем не более 1 млн семей в год. Уровень проникновения ипотеки в России, согласно данным опроса Всемирного банка (Global Findex Database), уже в 2017... Уровень проникновения ипотеки в России, согласно данным опроса Всемирного банка (Global Findex Database), уже в 2017... читать дальше

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Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания РФ в октябре выполнили 25,2 млн заказов, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце, и в три раза больше, чем годом ранее (данные без учета маркетплейсов с несрочной доставкой), подсчитали аналитики Data Insight. В... В... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в понедельник после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск поднялся на 131,55 пункта (0,38%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск поднялся на 131,55 пункта (0,38%) и составил... читать дальше

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Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил в телефонной конференции для инвесторов, что высокие цены уже начали негативно влиять на спрос, при этом тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным. По словам... По словам... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило на уровне "BB-/В" долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции в России - АО НПК "Катрен" Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Большинство производителей минеральной воды в РФ присоединилось к системе маркировки, сообщил оператор системы - ЦРПТ. "Отрасль завершает подготовку к старту маркировки минеральной воды, крупнейшие и ответственные компании присоединились к маркировке", - заявил... "Отрасль завершает подготовку к старту маркировки минеральной воды, крупнейшие и ответственные компании присоединились к маркировке", - заявил... читать дальше

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ХКФ банк в 3-м квартале 2021 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 7,3% - до 3,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации. За 9 месяцев 2021 года банк увеличил чистую прибыль на 53,4% - до 11,2 млрд рублей по сравнению с 7,3 млрд рублей за 9 месяцев 2020... За 9 месяцев 2021 года банк увеличил чистую прибыль на 53,4% - до 11,2 млрд рублей по сравнению с 7,3 млрд рублей за 9 месяцев 2020... читать дальше

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Молокоперерабатывающие предприятия РФ готовы к третьему этапу маркировки, который начнется с 1 декабря и охватит продукцию со сроком хранения 40 дней и менее, заявила директор Молочного союза России Людмила Маницкая (ее слова приводит пресс-служба оператора системы маркировки -... читать дальше

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"Аэрофлот" в данный момент не видит предпосылок для существенного сокращения цен на авиатопливо в 2022 году, сообщил заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. "Сейчас мы не располагаем какой-либо позитивной информацией, не видим факторов... "Сейчас мы не располагаем какой-либо позитивной информацией, не видим факторов... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" за 9 месяцев 2021 года получила 5,97 млрд руб. скорректированной чистой прибыли по МСФО, что в 4,9 раза больше, чем годом ранее, следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков. Выручка компании взлетела на... Выручка компании взлетела на... читать дальше

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